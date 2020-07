Ďalšia z potýčok v gréckom azylovom centre si vyžiadala ľudský život

Mytilini 6. júla (TASR) - Africký azylant zahynul a ďalší traja utrpeli zranenia v pondelok ráno pri bitke v preľudnenom utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady.



Skupina Afričanov sa dostala do sporu so skupinou Afgancov, dôvodom hádky bola údajne krádež telefónu. Traja Afričania vrátane obete utrpeli bodné zranenia a štvrtého doudierali palicou, uviedla polícia.



Na prerušenie potýčky použila polícia zábleskové granáty.



V tábore Moria sa nachádza vyše 15.000 ľudí, avšak jeho kapacita je pre menej než 2800.



Pri podobných incidentoch zahynulo od začiatku tohto roka už niekoľko žiadateľov o azyl vrátane ženy a mladého chlapca.



Ostrovné tábory sú už viac ako tri mesiace pre pandémiu nového koronavírusu uzavreté, čo vyvoláva napätie medzi ich obyvateľmi.



Karanténna bola zatiaľ predĺžená do 19. júla. Doposiaľ však v ostrovných táboroch nezaznamenali žiadny prípad nákazy koronavírusovým ochorením, a to aj napriek tomu, že sa v zariadeniach s kapacitou 6100 ľudí nachádza dokopy viac ako 29.000.