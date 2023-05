Pri Mykonose stroskotala loď s migrantmi, najmenej traja zahynuli

Atény 26. mája (TASR) - Traja migranti zahynuli a najmenej desať ďalších je nezvestných po tom, ako sa ich plavidlo prevrátilo pri gréckom ostrove Mykonos. V piatok to uviedla grécka pobrežná stráž, informuje TASR podľa správ agentúr AP a DPA.



Dvoch migrantov, Palestínčana a Sýrčana, sa podarilo zachrániť. Po nezvestných osobách pátrajú lode i vrtuľníky gréckej pobrežnej stráže.



Loď s migrantmi mala vyštartovať vo štvrtok zo západného pobrežia Turecka. Nie je zrejmé, koľko ľudí sa na palube plavidla v čase nehody nachádzalo, keďže verzie oboch zachránených migrantov sa líšia, napísali grécke médiá.



Hovorca pobrežnej stráže Nikos Kokkalas povedal, že v oblasti pátrania prevláda veterné počasie. Dodal, že incident sa odohral zhruba o 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) severovýchodne od Mykonosu.



Migranti sa často snažia dostať zo západného pobrežia Turecka a priľahlých krajín Blízkeho východu do Grécka či dokonca do južného Talianska. Ich plavidlá sú však zvyčajne nebezpečne preplnené a v chabom technickom stave.



Podľa údajov Organizácie Spojených národov zahynulo vlani v tejto oblasti pri pokuse o preplávanie do krajín EÚ 326 migrantov, no toto číslo je v skutočnosti pravdepodobne oveľa vyššie, konštatuje DPA.