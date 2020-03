Pri potopení člnu s migrantmi pri pobreží Grécka zahynulo dieťa

Atény 2. marca (TASR) - Život malého dieťaťa si vyžiadalo potopenie nafukovacieho člna, ku ktorému došlo v pondelok dopoludnia pri pobreží gréckeho ostrova Lesbos. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako uviedla grécka televízna stanica ERT s odvolaním sa na pobrežnú stráž, dieťa bolo na palube člnu so 48 migrantmi plaviacimi sa z Turecka. Keď migranti zbadali hliadkujúci čln pobrežnej stráže, prederavili gumený čln, na ktorom sa plavili, aby ich následne hliadky zachránili. Tie sú totiž v takom prípade povinné topiacich sa ľudí zachrániť a priviezť ich do Grécka.



Po tom, čo sa čln potopil, členovia pobrežnej hliadky utečencov odviedli do bezpečia, avšak dieťa sa už zachrániť nepodarilo.



Ide o prvú obeť odkedy turecká vláda minulý piatok otvorila svoje hranice a vyhlásila, že migrantom nebude brániť v ceste do Európskej únie, poznamenala agentúra Reuters. Len v nedeľu sa podľa oficiálnych údajov gréckej polície na Egejské ostrovy doplavilo viac ako 1000 migrantov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týždeň oznámil, že Turecko otvorilo svoje hranice s dvoma členskými krajinami Európskej únie - Gréckom a Bulharskom - pre migrantov, keďže už ďalej nemôže zvládať nápor ľudí utekajúcich z vojnou sužovanej Sýrie.



Podľa vládnych zdrojov v Aténach zabránila grécka polícia a armáda približne 10.000 migrantom prekročiť pohraničnú rieku Evros. Grécko zároveň posilnilo svoje jednotky na pozemnej aj námornej hranici.