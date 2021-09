Mnoho gréckych zdravotníkov nie je zaočkovaných, môžu prísť o prácu

Na snímke policajti zatýkajú demonštranta s plynovou maskou počas protestu v Aténach 29. augusta 2021, foto z archívu, Foto: TASR/AP

Atény 1. septembra (TASR) - Približne 10.000 gréckych zdravotníkov môže dočasne prísť o prácu, pretože sa nedali zaočkovať proti koronavírusu. Od stredy sa totiž očkovanie proti COVID-19 stalo v Grécku povinným pre pracovníkov v zdravotníctve, informovala agentúra AFP.Zdravotníkom, ktorí sa do 1. septembra nedali zaočkovať proti koronavírusu, nebude dovolené vykonávať ich povolanie, píše AFP.V stredu ráno sa preto pred nemocnicami po celom Grécku konali protesty proti povinnému očkovaniu. Demonštranti prišli tiež upozorniť na to, aké následky na zdravotnícky systém bude mať masové prepúšťanie zdravotníckych pracovníkov.Podľa odhadov gréckej Národnej federácie pracovníkov štátnych nemocníc nie je zaočkovaných približne 10.000 zdravotníckych pracovníkov, čo predstavuje asi 10 percent pracovnej sily. Konkrétne v ambulanciách bude chýbať 1245 členov personálu, uvádzajú grécke médiá.uviedol člen federácie Dimitris Kuruvalakis.Federácia tiež zvolala na štvrtok ráno protest v Aténach a v druhom najväčšom gréckom meste Solún.Grécky minister zdravotníctva Atanasios Plevris však v stredu uviedol, že legislatíva o povinnom očkovaní, ktorú vláda odhlasovala v júli,Grécka vláda sa tak teraz snaží zaviesť opatrenia, ktorými by vyriešila nedostatok personálu v nemocniciach a ambulanciách. Medzi takéto opatrenia napríklad patrí zrušenie voľných dní pre zdravotníkov, ktorí sú zaočkovaní, alebo premiestňovanie personálu medzi nemocnicami.Podľa vlády až 90 percent pacientov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú s covidom v nemocniciach, nie je zaočkovaných. V krajine, v ktorej žije približne 10,7 milióna obyvateľov, je v súčasnosti plne zaočkovaných asi 5,7 milióna ľudí.