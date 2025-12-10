< sekcia Zahraničie
Grécko: Protestujúci farmári narušili prevádzku prístavu Volos

Autor TASR
Volos 10. decembra (TASR) - Desiatky gréckych poľnohospodárov v stredu narušili prevádzku v regionálnom prístave Volos v rámci celonárodného protestu proti oneskoreniu vyplácania dotácií EÚ a vysokým výrobným nákladom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Poľnohospodári z centrálnej oblasti Tesálie, kde v roku 2023 povodne zničili úrodu a dobytok, prišli na svojich traktoroch do neďalekého mesta Volos a zaparkovali ich na niekoľko hodín pred prístavom. Polícia zablokovala vjazd, aby vozidlá udržala ďalej od terminálov pre cestujúcich a náklad.
V snahe obmedziť vplyv protestov na dopravu nariadil prokurátor gréckeho Najvyššieho súdu v utorok príslušným orgánom, aby okamžite zadržali poľnohospodárov, ktorí úmyselne ohrozujú bezpečnosť dopravy.
Poľnohospodári nasadili v rámci niekoľko dní trvajúcich protestov tisíce traktorov a nákladných vozidiel v desiatkach blokád, čím narušili dopravu na viacerých križovatkách pozdĺž hlavných diaľnic a miestami blokovali aj hraničné priechody.
Gréckym poľnohospodárom chýba viac ako 600 miliónov eur z pomoci Európskej únie a iných platieb po korupčnom škandále, v rámci ktorého niektorí farmári za pomoci štátnych zamestnancov falšovali vlastníctvo pozemkov, aby získali nárok na pomoc.
Prebiehajúce audity následne spomalili vyplácanie dotácií. Chovatelia dobytka tiež požadujú kompenzáciu za stratu viac než 400.000 oviec a kôz v dôsledku šírenia ovčích kiahní. Úrady odmietli výzvy na očkovanie stád argumentujúc nedostatkom dôkazov o účinnosti opatrenia.
Vláda Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá je pod paľbou kritiky pre spomínaný škandál, uviedla, že je otvorená diskusii, a vyzvala farmárov, aby zastavili blokády. Uznala meškania v platbách a uviedla, že farmári čoskoro dostanú ďalšiu pomoc.
