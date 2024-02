Proti reforme školstva protestovalo v Aténach 15.000 študentov

Atény 8. februára (TASR) - V Aténach protestovalo vo štvrtok približne 15.000 študentov proti plánovanému zriadeniu súkromných univerzít v rámci reformy, ktorá vyvolala rozruch v gréckej akademickej obci. S odvolaním sa na políciu o tom informovala agentúra AFP.



Študenti protestujú už piaty týždeň na zhruba 150 fakultách po celom Grécku.



"(Verejné) univerzity sú už teraz podfinancované," povedala študentka agronómie na Peloponézskej univerzite, ktorá pricestovala do Atén na demonštráciu. Podľa nej by sa situáciu mohla ešte viac zhoršiť, ak diplomy začnú ponúkať aj súkromné univerzity.



Plán predstavený gréckou vládou predpokladá, že súkromné univerzity začnú prijímať prihlášky uchádzačov už v septembri 2025. Proti reforme sa postavilo mnoho univerzitných profesorov a študenti argumentujú, že súkromné vysoké školy budú mať nižšie požiadavky na prijatie výmenou za vysoké poplatky.



"Na súkromných univerzitách nie je zaručená kvalita a náklady na štúdium sa zvýšia," povedala profesorka muzikológie na Iónskej univerzite na Korfu.



Pod petíciu, ktorá odsudzuje "zlomyseľné" snahy vlády potlačiť odpor voči reforme, sa podpísalo už približne 200 profesorov. Zároveň odmietli usporiadať online testy na fakultách, ktorých študenti sa zapojili do protestov.



Grécka vláda tvrdí, že reforma umožní verejným univerzitám nadväzovať partnerstvá s renomovanými akademickými inštitúciami v zahraničí, čím posilní medzinárodnú prestíž gréckych vysokých škôl. Zároveň prisľúbila predstaviť prísne pravidlá, na základe ktorých by súkromné univerzity fungovali.



AFP vysvetľuje, že podľa súčasného zákona zahraničné univerzity pôsobiace v Grécku udeľujú len odborné diplomy, nie plnohodnotné tituly.



Ministerstvo školstva dúfa, že reformu sa podarí uzákoniť do konca februára. Podľa rezortu tento plán udrží tisíce gréckych študentov v krajine namiesto toho, aby odišli študovať na iné univerzity v Európe a USA. Podľa údajov ministerstva študuje momentálne v zahraničí približne 40.000 Grékov.