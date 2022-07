Grécky región zachvátil rozsiahly lesný požiar

Atény 22. júla (TASR) - Do gréckeho pohraničného regiónu Evros dorazili v piatok posily na boj s rozsiahlym požiarom. Plamene zachvátili les v jeho severovýchodnej časti ešte vo štvrtok, doposiaľ sa ho však nepodarilo dostať pod kontrolu, uviedlo internetové vydanie gréckeho denníka Kathimerini.



Hasiči bojovali s požiarom celú noc na piatok, v oblasti sa však nachádza prevažne borovicový porast, ktorý je mimoriadne horľavý.



Na hasení sa podľa denníka podieľalo 291 hasičov so 65 hasiacimi vozidlami, ako aj štyri hasiace lietadlá a štyri vrtuľníky. Pomáhala aj armádna technika a vozidlá poskytnuté miestnymi úradmi.



Hasiči zároveň oznámili, lesné požiare, ktoré vypukli v zalesnených oblastiach medzi dedinami Trango a Varda v západnej časti regiónu Peloponéz, sa podarilo dostať pod kontrolu.



Grécka vláda uviedla, že v dôsledku požiarov muselo byť do bezpečia evakuovaných takmer 50.000 obyvateľov.