Grécko rozšíri plot na pozemnej hranici s Tureckom

Atény 24. augusta (TASR) - Grécko v utorok oznámilo, že bude postupne rozširovať plot na pozemnej hranici s Tureckom a zakročí proti narastajúcej nelegálnej migrácii. Oznámila to grécka vláda, informuje v stredu TASR na základe správy agentúry AP.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na zasadnutí s najvyššími bezpečnostnými, migračnými a vojenskými predstaviteľmi riešil problém narastajúceho počtu nelegálnych vstupov do Grécka po zemi, ako aj vo východnej časti Egejského mora.



Grécka vláda vo vyhlásení uviedla, že postupne rozšíri plot po celej dĺžke rieky Marica (grécky: Evros) na hranici s Tureckom. Atény tam už predtým vybudovali 40 kilometrový plot, pripomína AP. "Rozhodli sme tiež o modernizácii a posilnení sledovacích systémov," dodala grécka vláda.



Atény už viackrát obvinili Ankaru z úmyselného posielania tisícov utečencov žijúcich v Turecku do Grécka. Obe krajiny sa už niekoľko rokov sporia o rozsah svojich výsostných vôd a využitie ložísk ropy a plynu na tamojšom morskom dne.



Podľa Grécka tiež Turecko napomáha nelegálnej migrácii z Blízkeho východu, Ázie a Afriky, pričom utečenci sa pokúšajú dostať na grécke ostrovy na lodiach nespôsobilých na plavbu. Ankara a ľudskoprávne skupiny zase obviňujú Atény, že migrantov, ktorí sa dostali na grécke územie, vyhosťujú späť do Turecka bez toho, aby im umožnili podať žiadosť o azyl.