Grécko ruší od 1. júna na väčšine miest povinnosť nosenia rúšok

Atény 19. mája (TASR) - Grécko zruší počas dovolenkovej sezóny od 1. júna do polovice septembra na väčšine miest povinnosť prekrytia dýchacích ciest. V stredu o tom informoval grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Rúška v tomto období už nebudú povinné na väčšine miest, ako napríklad pri cestovaní medzimestskou dopravou či lietadlom. Ľudia ich však naďalej budú musieť nosiť v nemocniciach, domovoch dôchodcov či prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.



Plevris avizoval, že opatrenia týkajúce sa v tomto čase nosenia rúšok v školách a iných vzdelávacích inštitúciách, ako aj na trajektoch, budú oznámené neskôr. Za nenosenie rúšok na verejnosti pritom už nebudú hroziť pokuty, naďalej však ostáva odporúčané.



Grécka vláda už od začiatku roka uvoľňuje protipandemické opatrenia, aby tak podporila turizmus, ktorý tvorí až štvrtinu z príjmov krajiny. Povinné testy pre držiteľov európskych covidpasov prichádzajúcich do Grécka boli zrušené vo februári. Ľudia sa už covidpasom zároveň nemusia preukazovať ani pri vstupe do reštaurácií, barov a obchodov.



V Grécku zaznamenali od začiatku pandémie už vyše 3,4 milióna prípadov nákazy a viac ako 29.000 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom.