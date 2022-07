Grécko sa obráti na Srbsko so sťažnosťou vo veci zrúteného lietadla

Atény 18. júla (TASR) – Grécka vláda plánuje diplomatickou cestou vyjadriť protest proti postupu Srbska, čo sa týka sobotnej havárie ukrajinského nákladného lietadla prevážajúceho 11,5 tony srbskej munície vyvážanej do Bangladéša. TASR správu prezvala z agentúry DPA.



Grécky veľvyslanec sa plánuje obrátiť na srbské ministerstvo zahraničných vecí so sťažnosťou týkajúcou sa skutočnosti, že Belehrad včas neinformoval Atény o náklade ani o presnom cieli havarovaného lietadla, napísali v pondelok noviny Kathimerini s odvolaním sa na grécke diplomatické kruhy.



Lietadlo Antonov An-12 odštartovalo v sobotu večer zo srbského mesta Niš a zrútilo sa neďaleko gréckeho mesta Kavala. Pri havárii zomrelo všetkých osem členov posádky. Na palube stroja ukrajinskej prepravnej spoločnosti Meridian boli osvetľujúce mínometné strely a výcvikové míny súkromnej srbskej spoločnosti Valir, ktoré kupovalo bangladéšske ministerstvo obrany.



Atény tvrdia, že srbskej strane trvalo niekoľko hodín, kým poskytla presné informácie o obsahu a cieli lietadla. V dôsledku toho panoval na mieste nešťastia chaos. Po náraze ešte niekoľko hodín nasledovali výbuchy a okolím sa šírili štipľavé výpary. Do nemocnice previezli s ťažkosťami s dýchaním dvoch hasičov.



Úrady nariadili obyvateľom oblasti, aby neotvárali okná a nevychádzali von, keďže nebolo jasné, čo sa na palube stroja nachádzalo. V nedeľu dopoludnia rozsah toxického nebezpečenstva preskúmala špeciálna armádna jednotka a následne boli vydané varovania zrušené.



Lietadlo, ktoré malo mať medzipristátia v Jordánsku a Saudskej Arábii, hlásilo nad severnou oblasťou Egejského mora problémy s jedným z motorov a požiadalo o povolenie núdzovo pristáť. Nasmerovali ho na letisko v gréckom meste Kavala, kam sa však už nedostalo. Zrútilo sa okolo 23.00 h do poľa medzi dvoma dedinami asi 40 kilometrov od medzinárodného letiska v Kavale.