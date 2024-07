Grécko sa po historicky najteplejšej zime obáva nedostatku vody

Atény 15. júla (TASR) - Grécko v dôsledku kombinácie rekordne teplej zimy, skorého nástupu horúčav a nadmerného cestovného ruchu čelí nedostatku vody. Situácia je kritická najmä na ostrovoch, ktoré sa spoliehajú na studne a odsoľovacie zariadenia. Miestne úrady zavádzajú úsporné opatrenia a plánujú investície do infraštruktúry. Podľa správy agentúry AFP píše TASR.



Zásoby vody v okolí hlavného mesta Atén sa výrazne znížili, čo prinútilo tamojší vodohospodársky podnik EYDAP vyzvať obyvateľov, aby znížili svoju spotrebu. Prostredníctvom verejných oznamov vyzýva ľudí, aby sa sprchovali kratšie a vane si nenapúšťali do plna.



Ostrovy, ktoré sú zaťažené sezónnym prílevom turistov, sú na tom ešte horšie. Profesor Nikitas Mylopulos z oddelenia manažmentu vodných zdrojov upozornil na túto záťaž a uviedol, že spotreba vody na niektorých ostrovoch môže byť v lete až stokrát vyššia než v zime.



Zlé hospodárenie s vodou tento problém ešte zhoršuje, čoho dôkazom je aj nedávny stav núdze vyhlásený na ostrove Leros kvôli nefunkčnému odsoľovaciemu zariadeniu.



Extrémne počasie podľa odborníkov súvisí so zmenou klímy, keďže vyššie teploty vedú k zvýšenému odparovaniu a lesným požiarom.



Vodohospodársky podnik prijal opatrenia na riešenie krízy vrátane investičného plánu vo výške 750 miliónov eur a využitia núdzového zdroja vody.



Hydrológovia však zdôrazňujú nevyhnutnosť dlhodobého riešenia, napríklad v podobe vytvorenia ústredného orgánu, ktorý by vypracoval komplexnú stratégiu hospodárenia s vodou pre celú krajinu.