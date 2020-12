Grécko sa rozhodlo predĺžiť lockdown do januára

Atény 7. decembra (TASR) - Grécko v pondelok vyhlásilo, že predlžuje lockdownové opatrenia do 7. januára. Rozhodnutie prišlo po tom, čo vláda usúdila, že lockdown, ktorý v Grécku zaviedli pred mesiacom, má pomalý vplyv na vývin pandémie v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Predĺžený lockdown postihne školy, reštaurácie, kluby a väčšinu profesionálnych športov. Zakázané je aj cestovať medzi geografickými regiónmi. Návštevníci sa musia pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym PCR testom a ísť do desaťdňovej domácej izolácie.



"Pokles v epidemiologických údajoch a zníženie záťaže v súvislosti s pandémiou koronavírusu je pomalé, pomalšie, ako sme očakávali," uviedol hovorca gréckej vlády Stelios Petsas.



"Návrat do normálu sa preto musí urobiť postupne a bezpečne," dodal.



Výnimkou z lockdownových opatrení budú mať prevádzky s vianočným sortimentom. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v pondelok uviedol, že na vianočných oslavách sa môže zúčastniť najviac deväť osôb.



Grécko očakáva príchod vakcín proti koronavírusu začiatkom januára. Vláda tvrdí, že mesačne bude schopná zaočkovať viac ako 2,1 milióna obyvateľov.



V súvislosti s koronavírusom v Grécku zomrelo viac ako 3000 ľudí a 600 je hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Vírusom sa v krajine nakazilo viac ako 115.000 ľudí.