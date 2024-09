Grécko sa snaží o zvýšenie pôrodnosti, predstavili sociálne benefity

Atény 12. septembra (TASR) - Grécko vo štvrtok predstavilo viaceré sociálne opatrenia určené na zvrátenie klesajúcej pôrodnosti v krajine. Odborníci aj vládni predstavitelia však priznávajú, že problém s demografiou iba sociálne benefity nevyriešia. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a Eurobarometra.



Opatrenia, ktoré predstavili príslušné ministerstvá, zahŕňajú daňové úľavy pre nových rodičov, poukážky na škôlky, zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2025 a zníženie sociálnych odvodov.



"Tieto opatrenia nebudú mať dramatický vplyv na mieru pôrodnosti. Na riešenie tohto problému je potrebná iná politika," upozornil grécky demograf Byron Kotzamanis. Vláda by podľa neho mala motivovať mladých ľudí, aby zostali v Grécku. Zároveň by sa mala snažiť prilákať späť tých, ktorí už odišli do zahraničia.



"Je samozrejmé, že demografický problém nemožno jednoducho vyriešiť dávkami a peňažnými stimulmi," uviedol námestník ministra financií Thanos Petralias. Dodal, že riešenie tohto problému si vyžaduje aj zlepšenie systému vzdelávania a zdravotníctva, zvýšenie príjmu obyvateľstva a lepšie podmienky na zosúladenie pracovného a súkromného života.



Grécko má jednu z najnižších mier pôrodnosti v Európe v dôsledku dlhoročnej hospodárskej krízy, emigrácie z krajiny a zmeny postoja mladých ľudí k založeniu rodiny. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis to označil za národnú hrozbu a "tikajúcu bombu" pre dôchodkový systém.



Eurobarometer uvádza, že v roku 2022 bola miera pôrodnosti v Grécku na úrovni 1,32 dieťaťa na jednu ženu. Pre zachovanie rastúcej demografickej krivky je pritom nutná miera pôrodnosti na úrovni 2,1. Takúto hodnotu v súčasnosti nedosahuje žiadny z európskych štátov a priemerná miera pôrodnosti v EÚ je 1,46 pôrodov na ženu.



Miera pôrodnosti v Grécku je mimoriadne nízka napriek tomu, že vláda ročne míňa približne miliardu eur na opatrenia, ktoré majú zdvihnúť demografickú krivku.