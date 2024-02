Grécko sa ujalo velenia námornej misie EÚ v Červenom mori

Atény 27. februára (TASR) – Grécko v pondelok oficiálne odsúhlasilo svoju účasť na námornej bezpečnostnej operácii Európskej únie v Červenom mori a to, že ju bude viesť. Účelom operácie je ochrana obchodných lodí pred útokmi jemenských povstalcov húsíov. TASR správu prebrala od agentúry AP.



Účasť gréckej fregaty na operácii Aspides, ktorá sa začala minulý týždeň, nariadil bezpečnostný výbor vedený gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Slovo "aspides" v gréčtine znamená "štít".



Misii bude z vojenskej základne v meste Larisa v strednom Grécku veliť grécky námorný komodor Vasilios Griparis.



"Udržiavanie priechodnosti námorných obchodných trás je kľúčovým záujmom Európskej únie a životne dôležitou potrebou Grécka," vyhlásil minulý týždeň pred parlamentným výborom grécky minister obrany Nikos Dendias.



Misiu Aspides označil za obrannú a dodal, že Grécko sa nezúčastní na útokoch proti vojenským cieľom húsíov v Jemene vedených Spojenými štátmi.



Grécko ako významný prepravný uzol priamo ovplyvnili útoky húsíov. Kontajnerový terminál prístavu Pireus neďaleko Atén v januári zaznamenal medziročný pokles aktivity o 12,7 percenta.



Húsijskí povstalci podporovaní Iránom tvrdia, že dronmi a raketami ostreľujú lode v Červenom mori v rámci odvety za izraelskú vojenskú operáciu v Pásme Gazy, ktorá sa začala vlani v októbri.



"Nezaujímame stanovisko k otázke húsíov," vyhlásil Dendias. "Nesúhlasíme však s tým, že by ktokoľvek mal právo ostreľovať naše lode, európske lode alebo lode, ktoré sa danou oblasťou plavia a prichádzajú do našich prístavov," dodal.