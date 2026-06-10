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Grécko schválilo urýchlenie vyhostenia neúspešných azylantov
Grécko predstavuje hlavný vstupný bod pre migrantov na juhovýchode Európy.
Autor TASR
Atény 10. júna (TASR) - Grécky parlament schválil v utorok neskoro večer zákon, na základe ktorého sa urýchli vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl a umožní ich presun do „návratových centier“ hneď po uzavretí bilaterálnych dohôd s tretími krajinami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Grécko predstavuje hlavný vstupný bod pre migrantov na juhovýchode Európy. Krajinu v Stredozemnom mori výrazne zasiahla utečenecká kríza v rokoch 2015–2016, keď do Európy prišlo vyše milióna ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Odvtedy počet príchodov klesol, no na ostrovoch Kréta a Gavdos v posledných dvoch rokoch prudko stúpol počet lodí s migrantmi najmä z Líbye.
Poslanci Európskej únie a vlády sa minulý týždeň dohodli na nových pravidlách, ktoré krajinám umožňujú posielať migrantov do návratových centier v tretích krajinách, ak im bolo nariadené opustiť EÚ. Ľudskoprávne organizácie ostro kritizovali toto rozhodnutie a varovali pred jeho zneužívaním.
Atény spolupracujú s Holandskom, Dánskom, Nemeckom a Rakúskom pri zriaďovaní spoločných návratových a tranzitných centier, ale bilaterálne rokovania s Ugandou o podobnej dohode boli pozastavené.
Minister pre migráciu Thanos Plevris pred utorkovým hlasovaním uviedol, že členské štáty EÚ rokujú s tretími krajinami, pričom sa snažia uzavrieť prvé dohody ešte v tomto roku, aby sa mohli centrá spustiť už v roku 2027. „Grécka vláda už vedie konzultácie s dvoma africkými krajinami,“ povedal Plevris v stredu pre agentúru Athens News Agency, ale bližšie ich nekonkretizoval.
Grécko predstavuje hlavný vstupný bod pre migrantov na juhovýchode Európy. Krajinu v Stredozemnom mori výrazne zasiahla utečenecká kríza v rokoch 2015–2016, keď do Európy prišlo vyše milióna ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Odvtedy počet príchodov klesol, no na ostrovoch Kréta a Gavdos v posledných dvoch rokoch prudko stúpol počet lodí s migrantmi najmä z Líbye.
Poslanci Európskej únie a vlády sa minulý týždeň dohodli na nových pravidlách, ktoré krajinám umožňujú posielať migrantov do návratových centier v tretích krajinách, ak im bolo nariadené opustiť EÚ. Ľudskoprávne organizácie ostro kritizovali toto rozhodnutie a varovali pred jeho zneužívaním.
Atény spolupracujú s Holandskom, Dánskom, Nemeckom a Rakúskom pri zriaďovaní spoločných návratových a tranzitných centier, ale bilaterálne rokovania s Ugandou o podobnej dohode boli pozastavené.
Minister pre migráciu Thanos Plevris pred utorkovým hlasovaním uviedol, že členské štáty EÚ rokujú s tretími krajinami, pričom sa snažia uzavrieť prvé dohody ešte v tomto roku, aby sa mohli centrá spustiť už v roku 2027. „Grécka vláda už vedie konzultácie s dvoma africkými krajinami,“ povedal Plevris v stredu pre agentúru Athens News Agency, ale bližšie ich nekonkretizoval.