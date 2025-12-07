< sekcia Zahraničie
Grécko si demonštráciami pripomenulo smrť tínedžera zabitého políciou
Autor TASR
Atény 7. decembra (TASR) - V sobotu vyšli v Grécku do ulíc tisíce ľudí, aby si pripomenuli 15-ročného chlapca, ktorý pred 17 rokmi zomrel po tom, čo ho zastrelil policajt. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
V Aténach sa skupina maskovaných ľudí odtrhla od pokojnej demonštrácie a zaútočila na políciu Molotovovými koktailmi a kameňmi. V častiach centra Atén a štvrti Exarchia vypukol chaos, informovala televízna stanica ERT. Polícia použila slzotvorný plyn a obušky, aby potlačila nepokoje, pričom pozatýkala desiatky ľudí.
Každý rok v deň výročia smrti 15-ročného chlapca sa ľavicoví extrémisti snažia uvrhnúť Atény a ďalšie mestá do chaosu.
Neozbrojeného 15-ročného Alexisa Grigoropulosa zastrelil 6. decembra 2008 aténsky policajt. Jeho smrť vyvolala dva týždne trvajúce nepokoje, do ktorých sa zapojili desaťtisíce mladých Grékov. V deň výročia Grigoropulosovej smrti v Aténach i ďalších mestách dochádza k protestom, ktoré často sprevádzajú násilnosti.
Policajta, ktorý chlapca zastrelil, odsúdili v októbri 2010 na doživotie. V odvolacom procese mu však trest skrátili a v roku 2019 ho z väzenia prepustili.
