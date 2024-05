Grécko skonfiškovalo v Pireu 109 kg kokaínu ukrytého medzi kalmármi

Atény 29. mája (TASR) - Vyše 109 kilogramov kokaínu ukrytého v kontajneri s mrazenými kalmármi skonfiškovali grécke úrady na palube plavidla v prístave mesta Pireus. Oznámili to v utorok zdroje z prostredia tamojšej polície, informuje agentúra Reuters.



Dodávka domnelých kalmárov pochádzala z Peru a podľa jedného z citovaných zdrojov smerovala do Chorvátska.



Produkcia kokaínu v Južnej Amerike v poslednom desaťročí prudko narastá, pričom balkánski pašeráci zase majú podiel na tom, že sa Európa ocitla na prvej priečke v celosvetovom trhu s touto drogou.



Atény minulý týždeň informovali, že sa im podarilo rozbiť medzinárodnú zločineckú skupinu, ktorá pašovala kokaín v kontajnerových plavidlách z Latinskej Ameriky do Európy. Operácii predchádzalo vyšetrovanie, pri ktorom grécka polícia spolupracovala s americkým protidrogovým úradom.



V kontajneroch s mrazenými krevetami grécke úrady vtedy objavili a skonfiškovali desiatky plastových vriec s viac ako 210 kilogramami kokaínu. Kontajner s kalmármi a tiež kokaínom, ktorý objavili teraz v utorok, bol na rovnakom plavidle ako tieto predošlé, pričom patril medzi celkovo 13 kontrolovaných kontajnerov.