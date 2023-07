Grécko skrátilo pre horúčavy návštevné hodiny archeologických pamiatok

Atény 20. júla (TASR) - Grécka vláda vo štvrtok oznámila, že archeologické pamiatky vrátane aténskej Akropoly budú cez deň zatvorené v hodinách najväčších horúčav. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pre vysoké teploty sa zmenia návštevné hodiny archeologických pamiatok... Tie budú zatvorené od poludnia do 17.30 h miestneho času (11.00 – 16.30 h SELČ)," uviedlo ministerstvo kultúry.



Samotná Akropola, ktorá je najnavštevovanejšou gréckou pamiatkou, bude okrem toho vo štvrtok až nedeľu zatvorená aj po zvyšok dňa, a to z dôvodu už predtým ohláseného skráteného pracovného času zamestnancov tamojšej bezpečnostnej služby.



Odborové združenie zastrešujúce pracovníkov bezpečnostnej služby totiž uviedlo, že najmenej 20 návštevníkov Akropoly už v ostatnom čase omdlelo v dôsledku extrémnych horúčav.



Akropola, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO, momentálne zažíva nárast návštevníkov, pričom už uplynulý víkend bola počas najväčších horúčav zatvorená.



Grécko zasiahla minulý týždeň štvordňová vlna horúčav, počas ktorej dosahovali teploty v strednej časti krajiny až 44 stupňov Celzia. Počas uplynulého víkendu sa horúčavy trochu zmiernili, teraz sa však očakáva nová vlna vysokých teplôt, ktoré by sa v strednej časti krajiny mohli vyšplhať až na 43 stupňov Celzia a pretrvať do nedele. Západne od Atén pritom hasiči stále bojujú s lesnými požiarmi, ktoré už spálili tisíce hektárov porastov.