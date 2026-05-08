Grécko skúma bezpilotný čln, ktorý rybári objavili pri ostrove Lefkada
Autor TASR
Atény 8. mája (TASR) - Grécka armáda v piatok začala skúmať bezpilotný čln, ktorý našli rybári pri pobreží ostrova Lefkada, uviedla pobrežná stráž. Médiá naznačujú, že je ukrajinskej výroby, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Grécky portál NewsIT uviedol, že rybári ho našli vo štvrtok skoro ráno juhozápadne od ostrova Lefkada a odtiahli ho do najbližšieho prístavu.
„Po upozornení od rybára hliadková loď pobrežnej stráže vyzdvihla tento dron a následne ho odovzdala ministerstvu obrany,“ povedal zdroj z pobrežnej stráže pre AFP. Podľa vyjadrenia bývalého predstaviteľa armády Steliosa Fenekosa pre štátnu televíziu ERT ide o čierny lodný dron podobný tým, ktoré používa Kyjev.
„Má všetky vlastnosti charakteristické pre vojenský dron určený na vojenské účely,“ povedal Fenekos. Po konštrukčnej stránke sa podobá na ukrajinské bezpilotné člny Magura, ktoré používa Ukrajina napríklad proti ruským lodiam v okolí Krymu.
Zdroj z gréckeho ministerstva obrany uviedol, že armáda incident vyšetruje.
