Grécko sprísni opatrenia pre nezaočkovaných ľudí

Atény 3. novembra (TASR) - Grécko avizovalo v utorok sprísnenie protipandemických opatrení pre ľudí nezaočkovaných proti novému koronavírusu. Ako uviedol minister zdravotníctva Thanos Plevris, účinnosť nadobudnú od soboty, píše agentúra AP.Nezaočkované osoby tak budú na vstup do všetkých verejných vnútorných priestorov vrátane bánk, väčšiny obchodov, štátnych úradov či kaderníctiev potrebovať aktuálny negatívny test na covid. Rovnaké pravidlá sa budú vzťahovať na vonkajšie sedenie reštaurácií a kaviarne. Výnimky budú platiť len v supermarketoch, potravinách či lekárňach.povedal Plevris s tým, že vláda v Aténach vylučuje možnosť návratu k celoplošnému lockdownu.Všetci nezaočkovaní zamestnanci verejného i súkromného sektora sa budú musieť dva razy do týždňa na pracovisku preukazovať negatívnym testom - doteraz mali túto povinnosť raz týždenne.Plevris uviedol, že polícia zároveň zintenzívni kontrolu nových opatrení - majitelia podnikov budú čeliť vyšším pokutám od 5000 eur.V Grécku zaznamenali už druhý deň za sebou rekordný nárast počtu nakazených - utorok pribudlo 6700 prípadov covidu a 59 úmrtí. Momentálne je mimoriadne vysoký počet infikovaných najmä na severe Grécka, kde je vo verejných nemocniciach čoraz menej lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Pacientov preto posielajú liečiť sa do súkromných kliník. V krajine je obsadených takmer 90 percent lôžok na JIS, pričom až 85 percent týchto pacientov nie je zaočkovaných, približuje stanica ORF.Plne zaočkovaných je zhruba 61 percent všetkých Grékov (resp. 73 percent dospelých).Vláda preto plánuje spustiť novú presvedčovaciu kampaň s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti. Ľuďom, ktorí sa zatiaľ nedali zaočkovať, budú zasielať SMS správy s výzvou na očkovanie. Od piatku sa budú môcť všetci dospelí v Grécku, ktorí druhú dávku vakcíny dostali pred šiestimi mesiacmi, prihlásiť na preočkovanie i treťou dávkou.V krajine s 11 miliónmi obyvateľov evidujú od začiatku pandémie 750.000 prípadov nákazy a 16.000 obetí covidu.