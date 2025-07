Grécko stopne azylové konania pre migrantov zo severnej Afriky

Atény 9. júla (TASR) - Grécko na tri mesiace pozastaví všetky azylové konania pre migrantov prichádzajúcich na lodiach zo severnej Afriky, oznámil v stredu premiér Kyriakos Mitsotakis. Tento krok súvisí s nárastom počtu migrantov prichádzajúcich z Líbye, keďže iba v posledných dňoch sa ich na ostrove Kréta vylodilo viac ako 2000, píše TASR.



„Cesta do Grécka sa uzatvára... Všetci migranti, ktorí vstúpia do krajiny nelegálne, budú zadržaní,“ povedal Mitsotakis v parlamente, ktorý má o príslušnom zákone hlasovať vo štvrtok. Premiér dodal, že Grécko o tejto veci informuje EÚ.



Podľa gréckej pobrežnej stráže prišlo na grécke ostrovy Kréta a Gavdos tento rok tento rok celkovo 7300 migrantov, kým vlani ich bolo 5000 za celý rok.



Príchod stoviek migrantov na Krétu v týchto dňoch podľa agentúry AFP vyvolal rozhorčenie predstaviteľov miestnej samosprávy aj spoločností pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Aj v stredu ráno zachytili neďaleko ostrova skupinu ďalších približne 520 migrantov, ktorých podľa pobrežnej stráže presmerujú do aténskeho prístavu Lavrio.



Grécko dúfalo, že sa mu podarí dohodnúť s medzinárodne uznávanou líbyjskou vládou v Tripolise aj s konkurenčnými úradmi v Benghází na zastavení toku migrantov. V utorok sa mali uskutočniť rokovania ministrov vnútra Grécka, Talianska a Malty a eurokomisára pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusa Brunnera v Benghází, avšak okamžite po prílete ich tamojšie úrady vyhlásili za nežiaduce osoby a rokovania zrušili, informoval server Euractiv.com.