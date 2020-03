Stovky migrantov umiestnili do uzavretého deportačného tábora

Solún 21. marca (TASR) - Takmer 600 migrantov, ktorí sa pokúšali doplaviť z Turecka na najbližšie grécke ostrovy, umiestnili do uzavretého tábora na severe Grécka, kde budú čakať na deportáciu. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Celkovo 598 migrantov najskôr dopravili loďou do severogréckeho prístavu Kavala, odkiaľ ich previezli autobusmi do tábora nachádzajúceho sa severovýchodne od druhého najväčšieho mesta krajiny Solún.



Stanový tábor leží neďaleko hraníc s Bulharskom. Migranti v ňom budú čakať na deportáciu z Grécka, pričom nebudú môcť opúšťať táborový areál.



Všetky osoby prichádzajúce do tábora vyšetrili lekári Červeného kríža, ktorí im odmerali teplotu a zisťovali, či sa u nich neprejavujú príznaky ochorenia podobného chrípke. Výsledky vyšetrení úrady nezverejnili.



Migranti, ktorých umiestnili v deportačnom tábore pri Solúne, pochádzajú z rôznych krajín Ázie a Afriky. Podľa informácií gréckych predstaviteľov nie sú medzi nimi občania Iraku a Sýrie.



Grécko začiatkom marca sprísnilo ochranu svojich hraníc a pozastavilo vybavovanie žiadostí o azyl. Reagovalo tak na oznámenie Turecka, že už nebude brániť migrantom a utečencom vo vstupe na územie EÚ. Následne sa tisíce migrantov pokúsili prekonať grécko-turecké pozemné hranice alebo preplaviť sa na grécke ostrovy.



Grécko na túto situáciu zareagovalo nasadením vyše 35.000 policajtov, ktorí proti migrantom na hraniciach opakovane nasadzovali slzotvorný plyn a vodné delá. Keď sa migranti pokúšali vracať naspäť do Turecka, zasahovala voči nim turecká polícia.