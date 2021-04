Stredné školy sa v Grécku otvorili po 5 mesiacoch

Atény 12. apríla (TASR) - V Grécku sa v pondelok opätovne otvorili stredné školy, ktoré boli pre obavy zo šírenia nového koronavírusu zatvorené uplynulých päť mesiacov. Znovuotvorenie sprevádzajú preventívne bezpečnostné opatrenia, ako napríklad testovanie učiteľov i žiakov dvakrát týždenne. S odvolaním sa na vyjadrenie gréckej ministerky školstva o tom informovala agentúra AFP.



Výučba stredoškolských študentov, resp. žiakov 10.-12. ročníka, prebiehala od 7. novembra len dištančne - prostredníctvom online hodín. Niektoré z opätovne otvorených tried si v pondelok vyučovanie "užívali" vonku.



Stredoškolskí žiaci aj učitelia sa budú teraz musieť každý pondelok a štvrtok podrobiť tzv. samotestom na COVID-19, ktoré sú zadarmo dostupné v lekárňach. "Tieto samotesty budú cenným nástrojom," uviedla ministerka Niki Kerameosová.



Podľa slov gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa odhalili testy ešte pred nástupom do školy "približne 613 pozitívnych žiakov a učiteľov", z ktorých "väčšina nevykazuje nijaké príznaky, zostávajú doma a nevystavujú svojich spolužiakov či kolegov nebezpečenstvu".



V prípade pozitívneho výsledku takéhoto testu bude musieť osoba podstúpiť 48-hodinovú karanténu a následne ďalšie testovanie. Ak sa nákaza potvrdí aj pri tomto druhom teste, bude musieť ísť nakazený do 14-dňovej karantény.



Študenti i učitelia tiež musia v škole nosiť na tvárach rúška. Prestávky medzi hodinami sú rozvrhnuté tak, aby sa v priestoroch mimo tried nevytvárali väčšie skupiny žiakov. Školské jedálne sa neotvoria. Zatvorené zostávajú aj základné školy, ktoré pokračujú v online výučbe.



Otvorenie stredných škôl znepokojilo viacerých zdravotníckych odborníkov, uvádza AFP.



Grécko od vypuknutia pandémie zaznamenalo vyše 293.000 prípadov nákazy a vyše 8800 súvisiacich úmrtí. V nedeľu z tejto krajiny hlásili ďalších 1718 prípadov nákazy, pričom nemocnice v Aténach či Solúne sú stále preplnené.