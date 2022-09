Grécko tento rok odoprelo vstup vyše 150 000 nelegálnym migrantom

Atény 4. septembra (TASR) - Grécko na svojich pozemných i námorných hraniciach tento rok zablokovalo viac než 150.000 migrantov bez dokumentov, oznámilo v nedeľu tamojšie ministerstvo pre migráciu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Od začiatku tohto roka bol odvrátený pstup 154.102 nelegálnych migrantov. Zhruba 50.000 z nich sa pokúsilo vniknúť do Grécka len v priebehu augusta," povedal minister pre migráciu Notis Mitarachi pre miestne médiá.



Pre konzervatívnu grécku vládu, ktorá sa k moci dostala v roku 2019 a na budúci rok sa bude uchádzať o zvovuzvolenie, je kontrola hraníc najvyššou prioritou.



Grécky kabinet minulý mesiac ohlásil plány na rozšírenie 40-kilometrového múru pozdĺž grécko-tureckej hranice na rieke Evros o ďalších 80 kilometrov v rámci úsilia o kontrolu toku migrantov, pripomína AFP. Atény sa tiež chystajú nainštalovať termovízne kamery a nasadiť ďalších 250 členov pohraničnej stráže.



Grécko si za cieľovú krajinu často vyberajú ľudia utekajúci z Afriky a Blízkeho východu, ktorí sa snažia o lepší život v Európskej únii, píše AFP. Tisícky migrantov prichádzajú cez Turecko preplávaním rieky Evros (v bulharsku nazývanej Marica a v Turecku Merič) i cez úzky a nebezpečný priechod cez Egejské more.



Charitatívne skupiny obviňujú Atény z nelegálneho zatláčania migrantov späť či núteného prechodu cez hranice do Turecka, konzervatívna grécka vláda to však odmieta.



Atény naopak minulý mesiac obvinili Turecko z násilného zatlačenia skupiny migrantov na malý ostrovček v rieke Evros. Ľudskoprávne organizácie vtedy uviedli, že grécka vláda niekoľko dní popierala, že sú migranti na gréckom území a v skupine migrantov zomrelo päťročné dieťa.



Minister Mitarachi však v nedeľu incident spochybnil. Nástojil na tom, že spomínaná rodina vyhlásila, že má štyri deti, a všetky štyri zachránila grécka polícia. "Zaznamenalo sa mnoho nezrovnalostí v tom, čo (rodina) povedala na začiatku, čo povedala potom a čo sa doposiaľ dokázalo," poznamenal.