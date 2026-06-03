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Grécko tlmočilo Ukrajine protest pre námorný dron
Rybári vo vodách pri Lefkade 7. mája objavili bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom.
Autor TASR
Atény 3. júna (TASR) - Grécka vláda v stredu oficiálne tlmočila Ukrajine protest v súvislosti s preniknutím zrejme ukrajinského námorného dronu do gréckych vôd. Ešte v polovici mája ho našli v Iónskom mori v blízkosti ostrova Lefkada. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rybári vo vodách pri Lefkade 7. mája objavili bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom. Neskôr si ho prevzala pobrežná stráž a odtiahla ho do prístavu. Grécke orgány následne zistili, že išlo o plavidlo ukrajinskej výroby naložené približne 100 kilogramami výbušnín. Výbušné zariadenie zneškodnila pobrežná stráž kontrolovaným výbuchom.
Grécky minister obrany Nikos Dendias neskôr uviedol, že dron určite patril Ukrajine. Tvrdenia Atén však odmietol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, podľa ktorého na to „neexistujú žiadne dôkazy“.
Miestna televízia v stredu uviedla, že grécke ministerstvo zahraničných vecí poslalo ukrajinskému veľvyslanectvu v Aténach protestnú nótu.
Grécko v nej zdôraznilo, že tento incident predstavoval významnú hrozbu pre námornú bezpečnosť. Podľa Atén hrozilo, že by mohlo dôjsť k zraneniu civilistov a k vážnemu poškodeniu životného prostredia. Grécka vláda tiež varovala, že rozširovanie vojenských aktivít v regióne by mohlo ohroziť národnú bezpečnosť a hospodárske záujmy Grécka. Upozornila, že právo Ukrajiny na sebaobranu nemôže ospravedlniť takéto incidenty v Stredozemnom mori.
Podľa gréckych zdrojov z bezpečnostných kruhov úrady vyšetrujú aj prípady nasadenia ukrajinských námorných dronov proti plavidlám tzv. ruskej tieňovej flotily. Tie Moskva využíva na obchádzanie sankcií a prepravuje nimi ruskú ropu. Zdroje tvrdia, že už došlo k útokom ukrajinských dronov na lode v niektorých častiach Stredozemného mora, a to aj medzi Líbyou a Krétou a pri pobreží Malty.
Rybári vo vodách pri Lefkade 7. mája objavili bezposádkové plavidlo s dĺžkou približne šesť metrov a bežiacim motorom. Neskôr si ho prevzala pobrežná stráž a odtiahla ho do prístavu. Grécke orgány následne zistili, že išlo o plavidlo ukrajinskej výroby naložené približne 100 kilogramami výbušnín. Výbušné zariadenie zneškodnila pobrežná stráž kontrolovaným výbuchom.
Grécky minister obrany Nikos Dendias neskôr uviedol, že dron určite patril Ukrajine. Tvrdenia Atén však odmietol hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj, podľa ktorého na to „neexistujú žiadne dôkazy“.
Miestna televízia v stredu uviedla, že grécke ministerstvo zahraničných vecí poslalo ukrajinskému veľvyslanectvu v Aténach protestnú nótu.
Grécko v nej zdôraznilo, že tento incident predstavoval významnú hrozbu pre námornú bezpečnosť. Podľa Atén hrozilo, že by mohlo dôjsť k zraneniu civilistov a k vážnemu poškodeniu životného prostredia. Grécka vláda tiež varovala, že rozširovanie vojenských aktivít v regióne by mohlo ohroziť národnú bezpečnosť a hospodárske záujmy Grécka. Upozornila, že právo Ukrajiny na sebaobranu nemôže ospravedlniť takéto incidenty v Stredozemnom mori.
Podľa gréckych zdrojov z bezpečnostných kruhov úrady vyšetrujú aj prípady nasadenia ukrajinských námorných dronov proti plavidlám tzv. ruskej tieňovej flotily. Tie Moskva využíva na obchádzanie sankcií a prepravuje nimi ruskú ropu. Zdroje tvrdia, že už došlo k útokom ukrajinských dronov na lode v niektorých častiach Stredozemného mora, a to aj medzi Líbyou a Krétou a pri pobreží Malty.