Grécko: Zrážke vlakov predchádzali desaťročia zlyhaní v štátnej správe

Atény 2. marca (TASR) - Tragickej zrážke dvoch vlakov v Grécku, ktorá si vyžiadala už najmenej 48 obetí, predchádzali zlyhania verejného sektora a štátnej správy. Vo štvrtok to vyhlásila grécka vláda, píše agentúra AFP.



Hovorca vlády Jannis Oikonomu uviedol, že omeškania inštalácie bezpečnostných zariadení na trati, kde sa nešťastie odohralo, boli spôsobené "chronickou nefunkčnosťou (systému) a desaťročiami zlyhaní" v štátnej správe. Tieto okolnosti budú podľa jeho slov predmetom vyšetrovania.



Odborové zväzy železničiarov však upozorňujú, že o bezpečnostných nedostatkoch trate medzi Aténami a Solúnom sa vedelo už dávno.



Grécky minister dopravy Kostas Karamanlis v stredu v súvislosti s tragickou zrážkou podal demisiu. Vo vyhlásení uviedol, že cíti "povinnosť" odstúpiť, lebo to je "základný prejav úcty voči ľuďom, ktorí tak nespravodlivo prišli o život".



K nehode došlo v utorok krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov. Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende.



Polícia po nehode zadržala 59-ročného prednostu železničnej stanice v Larise, ktorý bude musieť vysvetliť, ako je možné, že osobný vlak s približne 350 ľuďmi jazdil niekoľko kilometrov na tej istej koľaji ako nákladný vlak. Proti mužovi bude vznesené obvinenie z niekoľkonásobného usmrtenia z nedbanlivosti a v prípade usvedčenia mu hrozí doživotný trest, upozorňuje AFP.



Prednosta stanice sa podľa hovorcu vlády "priznal k zodpovednosti, nedbanlivosti a pochybeniu".



Agentúra Reuters pripomína, že Grécko v rámci medzinárodného podporného programu predalo v roku 2017 svoju štátnu železničnú spoločnosť TRAINOSE talianskym štátnym železniciam Ferrovie dello Stato Italiane (FS). Atény očakávali, že v nasledujúcich rokoch tento obchod prinesie do gréckej železničnej infraštruktúry stovky miliónov eur.