Gréci sa musia zaočkovať treťou dávkou do februára

Atény 9. januára (TASR) - Grécko v nedeľu stanovilo konečný termín, do kedy sa musia dať ľudia zaočkovať treťou, posilňujúcou dávkou vakcíny proti novému koronavírusu. Spraviť tak bude potrebné do februára, inak osoby bez tretej dávky nebudú mať prístup do väčšiny vnútorných verejných priestorov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Od 1. februára sa bude každý, kto nedostal po siedmich mesiacoch (od druhej dávky) podpornú dávku, považovať za nezaočkovaného," povedal v rozhovore pre televíznu stanicu ANT1 grécky minister zdravotníctva Thanos Plevris.



"(Covidový) certifikát bude platný, pretože ide o európsky preukaz platný deväť mesiacov, avšak ľudia nebudú mať privilégiá a výhody, ako napríklad vstup do vnútorných priestorov či na iné aktivity, ktoré sú (len) pre plne zaočkovaných," dodal minister.



V reakcii na šírenie variantu omikron grécka vláda sprísnila protipandemické opatrenia. Od 30. decembra minimálne do 17. januára musia reštaurácie zatvárať o polnoci a obmedziť počet miest na sedenie, zakázané je i hranie hudby v baroch. Povinné je tiež nosenie respirátorov triedy FFP2 v supermarketoch, vo verejnej doprave a na verejných priestranstvách. Už od polovice novembra nemajú neočkovaní ľudia v podstate povolený vstup do reštaurácií, kín, múzeí či fitnes centier. Vláda okrem toho odporučila polovici zamestnancov verejného i súkromného sektora prácu z domu - predtým išlo o 20 percent ľudí.



V sobotu hlásilo Grécko 65 úmrtí na covid. Denné prírastky obetí medzičasom klesli pod úroveň 100, odkedy v krajine 14. decembra zaznamenali za 24 hodín rekordných 130 mŕtvych. Celkovo sa v Grécku nakazilo od vypuknutia pandémie COVID-19 1.489.024 ľudí a 21.328 ochoreniu podľahlo.