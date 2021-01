Grécko uvoľňuje obmedzenia, zároveň zvyšuje pokuty za ich porušenie

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, archívne foto. Foto: TASR/AP

Atény 15. januára (TASR) - V Grécku sa začnú od pondelka uvoľňovať karanténne opatrenia. V oblastiach s nízkym počtom nakazených sa budú môcť opätovne otvoriť obchody. Počas rozpravy v parlamente to v piatok oznámil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis s tým, že s uvoľnením súhlasili aj virológovia, informuje agentúra DPA.Kostoly by sa mali otvoriť 25. januára. Mitsotakis uviedol, že už je načase podstúpiť riziko spojené s postupným otváraním ekonomiku, ak s tým budú súhlasiť virológovia. V tejto súvislosti dodal, že každý mesiac lockdownu vyjde grécke hospodárstvo na viac ako tri miliardy eur.Mitsotakis však zároveň oznámil, že porušenie platných opatrení sa bude trestať vyššími pokutami ako dosiaľ. Previnilcom tak bude hroziť pokuta vo výške 500 eur namiesto súčasných 300 eur, uvádza agentúra AFP.V porovnaní s inými členskými krajinami EÚ sa Grécku vďaka prijatiu prísnych opatrení podarilo udržať šírenie nákazy pod kontrolou, konštatuje DPA. Aktuálne majú Gréci povolené opúšťať svoje domovy iba v nevyhnutých prípadoch, akými sú napríklad návšteva lekára či cesta do práce.Samotný premiér v piatok uviedol, že podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sú Grécko s Fínskom jedinými európskymi krajinami s menej než 150 prípadmi nákazy na 100.000 obyvateľov. Dodal tiež, že Grécko má v rámci EÚ jednu z najnižších mier úmrtnosti na koronavírus SARS-CoV-2.Kritici však tvrdia, že v Grécku sa vykonáva príliš málo testov na to, aby bolo možné mať presný obraz o epidemiologickej situácii v krajine, uvádza AFP.Grécko zaznamenalo od začiatku pandémie takmer 150.000 potvrdených prípadov infekcie a vyše 5400 úmrtí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je momentálne hospitalizovaných vyše 300 osôb. Prvú vlnu pandémie prekonalo Grécko s relatívne nízkym počtom nakazených i úmrtí, počet infikovaných však na jeseň prudko vzrástol.