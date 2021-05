Grécko už odštartovalo turistickú sezónu 2021

Zamestnankyňa dáva žene účet na pláži v aténskej štvrti Alimos v sobotu 8. mája 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

Atény 15. mája (TASR) - Grécko v sobotu oficiálne štartuje turistickú sezónu 2021. Prevádzkovatelia hotelov, reštaurácií a obchodov ju očakávajú s nádejou aj obavami.Tradične sa cestovný ruch podieľa na výkone gréckej ekonomiky takmer 20 %. Koronakríza to však zmenila. Pre pandémiu sa cestovný ruch v roku 2020 prudko prepadol a mnohé hotely a taverny prežili len vďaka finančnej podpore vlády.uviedol predstaviteľ hotelového zväzu ostrova Milos Dimitris Moraitis.Dôležitým pilierom tejto stratégie je vládny mimoriadny vakcinačný program pre grécke ostrovy. Atény ponúkli očkovanie všetkým obyvateľom ostrovov, aby zvýšili ich atraktivitu v očiach turistov. Netýka sa to len veľkých ostrovov, ako je Kréta približne so 600.000 obyvateľmi, kde sa rovnako ako na pevnine očkuje podľa veku a diagnóz.uviedol šéf zdravotníckeho centra na ostrove Milos Konstantinos Makris pre agentúru DPA:Na ostrove žije okolo 5000 ľudí. Podľa Makrisa sa ich denne zaočkuje okolo 300.Ostatné ostrovy majú podobné pozitívne očakávania a dokončia svoje vakcinačné programy zrejme ešte skôr, uviedli grécke médiá.So štartom gréckej turistickej sezóny zvyšujú svoje aktivity v krajine i veľké cestovné kancelárie, ako napríklad Tui. Už vo štvrtok (13. 5.) pristáli prví dovolenkári cestujúci s Tui na Kréte, odkiaľ vyštartujú na okružnú plavbu. Súbežne so sobotným otvorením sezóny nasledujú ďalšie lety na Krétu, Kos, Korfu a Rhodos.Rezervácie na ostrove Milos však zostávajú hlboko pod úrovňami spred pandémie, uviedol Moraitis. Hotely a penzióny na to zareagovali veľmi flexibilnou politikou zmien rezervácií a storn. Nádej podľa neho vzbudzuje, že Nemecko tento týždeň zrušilo povinnú karanténu po návrate z Grécka:Naďalej sa však v Grécku musia dodržovať niektoré protiepidemické opatrenia. Napríklad stále platí nočný zákaz vychádzania medzi 0.30 h a 5.00 h. Stoly v reštauráciách a kaviarňach musia byť ďalej od seba. Turisti sa pri vstupe do krajiny musia preukázať aktuálnym PCR testom alebo potvrdením o očkovaní skompletizovanom minimálne pred dvomi týždňami.