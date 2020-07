Grécko už otvorilo regionálne letiská pre zahraničných turistov

Atény 1. júla (TASR) – Regionálne letiská po celom Grécku, vrátane najobľúbenejších turistických destinácií na ostrovoch ako Korfu, Rhodos či Kréta, dnes začali znovu prijímať prvé medzinárodné lety. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zahraniční pasažieri mohli letecky pricestovať do Grécka už od 15. júna, ale iba do Atén alebo severogréckeho mesta Solún (Thessaloniki). Od stredy 1. júla môžu turisti letieť priamo aj na grécke ostrovy a ďalšie letiská na pevnine.



Okrem cestujúcich z 27-člennej Európskej únie povoľuje Grécko vstup aj tým ľuďom, ktorí sú obyvateľmi 14 nečlenských štátov EÚ, označených samotnou Úniou z hľadiska šírenia nového koronavírusu ako bezpečné.



Krajina povoľuje vstup aj všetkým gréckym občanom alebo zahraničným Grékom bez ohľadu na to, odkiaľ prilietajú, takisto občanom tretích krajín, ktorí majú trvalé bydlisko v Grécku alebo sú príbuzní európskych občanov, a tiež širokému zoznamu ľudí pokladaných za nevyhnutných pracovníkov.



Grécko sa snaží zachrániť aspoň časť turistickej sezóny, ktorá je pre jeho ekonomiku životne dôležitá, pripomenula agentúra AFP.



Vyše 100 letov sa v stredu očakáva na 14 regionálnych letiskách, medzi ktorými sú letiská na populárnych ostrovoch Korfu, Santorini, Mykonos, Rhodos a Kréta.



Medzinárodné lety teraz prijímajú už všetky grécke letiská a dokonca aj prístavy Patras a Igumenica znovu prijímajú trajekty z Talianska.



Cestujúci dostanú skenovateľný čiarový kód, najprv však musia vyplniť dotazník s osobnými údajmi, ako je krajina pôvodu a štáty, ktorými cestovali za posledných 15 dní.



Tým, ktorých otestujú, nariadia izoláciu na adrese, ktorú majú uvedenú v dotazníku, a tam budú čakať na výsledky.



Grécko zaznamenalo pomerne nízky počet úmrtí na koronavírus, a to pod 200, a spustilo propagačnú kampaň na oživenie svojho cestovného ruchu, ktorý tvorí štvrtinu jeho hrubého domáceho produktu.