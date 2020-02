Grécko uzavrelo priechod s Tureckom, kde sa zhromaždili migranti

Atény 28. februára (TASR) - Grécko uzavrelo v piatok hraničný priechod s Tureckom, v okolí ktorého sa predtým zhromaždili stovky migrantov. Stalo sa tak po tom, ako sa v médiách objavili správy, že Ankara už nebude viac brániť utečencom v ceste do Európy, informovala agentúra DPA.



Ochranu svojich hraníc s Tureckom v tejto súvislosti posilnilo aj Bulharsko. Bulharský premiér Bojko Borisov vyjadril znepokojenie z toho, že sa z hraníc stiahli tureckí pohraničníci.



Grécko uzavrelo cestný hraničný priechod Kastanies v pohraničnom regióne Evros, v okolí ktorého sa rozmiestnilo veľké množstvo policajtov a vojakov. Na miesto dorazil aj šéf generálneho štábu gréckej armády a minister zodpovedný za policajné zložky.



Grécka vláda už v piatok dopoludnia uviedla, že posilnila ochranu pozemných i námorných krajiny na najvyššiu možnú úroveň. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis o situácii na hraniciach s Tureckom telefonicky hovoril s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Na tureckej strane hraníc sa podľa medializovaných informácií zhromaždili asi tri stovky migrantov, údajne v očakávaní toho, že Turecko im otvorí cestu do krajín EÚ, ako to pre agentúru AFP uviedol nemenovaný turecký predstaviteľ.



Hovorca tureckého ministerstva zahraničných vecí však v piatok uviedol, že v tureckej migračnej politike k žiadnym zmenám nedošlo. Varoval však, že pohyb migrantov smerom na západ môže pokračovať, pokiaľ sa bude aj naďalej zhoršovať situácia v severosýrskej provincii Idlib.



Európska komisia v tejto súvislosti vyslovila očakávanie, že Turecko bude naďalej dodržiavať svoju časť dohody o obmedzení migračných tokov. Zdôraznila tiež, že tureckí predstavitelia dosiaľ oficiálne neoznámili Bruselu žiadnu zmenu migračnej politiky.



Podľa agentúry AFP sa migranti v piatok zhromažďovali aj na pobreží západného Turecka v oblasti mesta Čanakkale s cieľom dostať sa loďou na grécky ostrov Lesbos. Na Lesbos v piatok dorazili dva člny s približne 70 migrantmi na palube.