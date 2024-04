ŠTRAJK V GRÉCKU: Pozastavili vlakovú aj lodnú dopravu

Atény 17. apríla (TASR) - Lode v gréckych prístavoch zostali zakotvené a železničná doprava bola prerušená v dôsledku stredajšieho štrajku zamestnancov v gréckom sektore dopravy, ktorí žiadajú vyššie platy, aby sa dokázali vyrovnať s rastúcimi životnými nákladmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Do štrajku sa zapojili aj vodiči autobusov a taxíkov, čo spôsobilo v centre Atén zápchy, pretože ľudia sa do práce museli dopraviť sami.



Celodenný štrajk zorganizoval odborový zväz GSEE, ktorý tvrdí, že mzdy zamestnancov dopravného sektora v Grécku stále zaostávajú za platmi ich európskych kolegov.



Grécka vláda v apríli zvýšila minimálnu hrubú mzdu o 6,4 percenta na 830 eur. Išlo o štvrté takéto zvýšenie za uplynulých päť rokov v krajine, ktorá sa zotavuje z finančnej krízy.



Zamestnanci dopravného sektora však tvrdia, že ich terajšie platy nestačia na to, aby udržali krok s rastúcimi nákladmi na potraviny a bývanie. "Odkaz je jasný. Zamestnanci nemôžu vyžiť s najnižšími mzdami a rastúcimi cenami," uviedol vo vyhlásení odborový zväz GSEE, ktorý zastupuje asi 2,5 milióna zamestnancov.



Konzervatívna vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa prisľúbila, že do roku 2027, keď sa skončí jej druhé funkčné obdobie, zvýši mesačnú minimálnu mzdu na 950 eur a v rovnakom období zvýši priemernú mzdu o viac ako 25 percent na 1500 eur, pripomína Reuters.