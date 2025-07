Grécko v dôsledku veľkých horúčav sužujú lesné požiare

Atény 26. júla (TASR) - Grécki hasiči v sobotu bojovali s viacerými lesnými požiarmi v krajine a niektoré oblasti museli tamojšie úrady evakuovať. Teploty sa vyšplhali až na 45 stupňov Celzia a tohtotýždňová vlna horúčav by mala pokračovať až do pondelka, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters a AFP.



Úrady v sobotu varovali pred extrémnym rizikom vzniku lesných požiarov a pre horúčavy a sucho vyhlásili v niekoľkých regiónoch najvyšší stupeň pohotovosti.



Podľa hasičov jeden z najhorších požiarov vypukol v regióne Atika - v obci Drosopigi ležiacej asi 30 kilometrov od Atén. Štátna televízia ERT uviedla, že začali horieť dva domy. Nachádzajú sa tam aj továrne s horľavými materiálmi a Reuters informovala, že z obce bolo počuť výbuchy. Na hasenie požiaru bolo podľa agentúry nasadených asi 65 hasičov, vrtuľníky, 26 vozidiel a dve lietadlá.



Požiar vypukol aj na ostrove Eubója, kde sa ho snažilo uhasiť 115 hasičov za pomoci 24 vozidiel, šiestich lietadiel a siedmich vrtuľníkov. Prácu im sťažoval silný vietor. Podľa AFP boli dvaja hasiči prevezení do nemocnice pre ľahké zranenia.



V poľnohospodárskej a lesnatej oblasti ostrova Kythéra vypukol v sobotu doobeda požiar tiež. Silný vietor spôsobil jeho rýchle šírenie a úrady nariadili evakuáciu niekoľkých dedín.



Agentúra AFP s odvolaním na Národné observatórium v Aténach informovala, že najvyššia nameraná teplota v sobotu dosiahla 45,2 stupňov Celzia.



Reuters pripomína, že Grécko a ďalšie stredomorské krajiny sa nachádzajú v oblasti, ktorú vedci nazývajú „ohnisko lesných požiarov“. V posledných rokoch sa požiare v tejto oblasti stali ešte ničivejšími predovšetkým v dôsledku rýchlo meniacej sa klímy.