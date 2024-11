V Egejskom mori sa potopila loď s migrantmi, hlásia obete

Atény 25. novembra (TASR) - Osem ľudí vrátane šiestich detí zahynulo v pondelok pri potopení lode s migrantmi v Egejskom mori. Uviedla to grécka pobrežná stráž, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Plavidlo sa potopilo severne od ostrova Samos. Pobrežná stráž informovala, že zachránila troch ľudí a ďalších 36 našla polícia na severe ostrova. Pátranie po preživších pokračuje, dodala pobrežná stráž s tým, že záchrannú operáciu komplikuje silný vietor. Medzi obeťami sú dve ženy a šesť detí.



Pre migrantov z Blízkeho východu, Afriky a Ázie slúži Grécko dlhodobo ako vstupná brána do Európskej únie. Tento rok prišlo do krajiny dosiaľ približne 54.000 migrantov, väčšina využila námornú trasu, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).