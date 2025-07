GRÉCKO V PLAMEŇOCH: O pomoc žiadajú Európsku úniu

Atény 27. júla (TASR) - Grécko aj počas nedele zápasí s rozsiahlymi lesnými požiarmi, ktoré ničia domy a prinútili obyvateľov k evakuácii. Do boja s plameňmi sa zapojili aj českí hasiči, pričom z Talianska by mali počas dňa doraziť lietadlá, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Najničivejšie požiare boli aktívne v nedeľu ráno na polostrove Peloponéz, ako aj na ostrovoch Eubója a Kythéra. Lietadlá a vrtuľníky nasadené na hasenie pokračovali v práci už od úsvitu.



Meteorológovia predpokladajú, že silný vietor, ktorý prispieva k šíreniu ohňa, by mal počas dňa v mnohých oblastiach zoslabnúť. Na ostrove Kythéra však naďalej pretrvávajú „znepokojujúce“ poveternostné podmienky. Obyvatelia ostrova dostali v skorých ranných hodinách výzvy na evakuáciu.



„Zhoreli domy, úle, olivovníky,“ povedal pre miestne médium ERT News tamojší predstaviteľ. „V priamom ohrození je momentálne aj kláštor,“ dodal s tým, že polovica ostrova je spustošená.



S požiarmi na ostrove, ktoré vypukli v sobotu ráno a viedli k evakuácii obľúbenej turistickej pláže, bojujú desiatky hasičov za pomoci troch vrtuľníkov a dvoch lietadiel.



Podľa úradov pretrváva celkovo v jedenástich regiónoch Grécka veľmi vysoké riziko vzniku požiarov. Hasiči naďalej zasahujú vo viacerých oblastiach Peloponézu, pričom počas noci sa situácia zhoršila aj na druhom najväčšom ostrove Eubója. Tam plamene zničili rozsiahle lesné porasty a spôsobili úhyn tisícov hospodárskych zvierat. Zranenia utrpelo najmenej šesť hasičov, ktorých previezli do nemocnice. O niečo priaznivejšie správy prichádzajú z juhu Kréty, kde sa podarilo požiare do značnej miery dostať pod kontrolu.



V dôsledku početných požiarov v rôznych častiach krajiny požiadala grécka vláda o pomoc Európsku úniu v rámci mechanizmu v oblasti civilnej ochrany. Podľa vládneho hovorcu krajina požiadala o šesť hasičských lietadiel, dve z Talianska by mali prísť počas nedele. České jednotky už sú nasadené v teréne.



V Grécku pretrvávajú extrémne horúčavy už takmer týždeň – v mnohých oblastiach teploty presahujú 40 stupňov Celzia. Podľa meteorológov by sa však od pondelka malo začať ochladzovať.