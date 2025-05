Grécko v rámci reformy podriadi vyplácanie agrodotácií daňovému úradu

Atény 28. mája (TASR) - Grécko plánuje zásadnú reformu agentúry pre vyplácanie pomoci v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (OPEKEPE), ktorú vyšetruje Európska únia pre podozrenie z nezákonných platieb. Podľa agentúry AFP to v stredu oznámil grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, píše TASR.



Mitsotakis informoval, že OPEKEPE bude podriadená daňovému úradu (AADE), čím má byť zabezpečená väčšia transparentnosť a kontrola nad vyplácaním agrodotácií. Podľa jeho slov ide o krok na "obnovenie spravodlivosti a transparentnosti" v sektore poľnohospodárskych dotácií. Dodal, že je čas "napraviť krivdy, ktoré sa kopili celé desaťročia".



Ministerstvo poľnohospodárstva uviedlo, že prechod OPEKEPE pod daňový úrad bude dokončený do konca roka.



Podvod týkajúci sa poľnohospodárskych dotácií z fondov EÚ v Grécku vyšetruje Európska prokuratúra (EPPO). Minulý týždeň jej pracovníci pri pokuse o získanie digitálnej dokumentácie v sídle OPEKEPE narazili na neochotu zamestnancov spolupracovať. Vláda preto v piatok odvolala predsedu OPEKEPE Nikolaosa Salatasa.



AFP dodala, že Salatas bol do funkcie vymenovaný pred necelými štyrmi mesiacmi ako šiesty človek na čele tejto vládnej agentúry za posledných päť rokov.



Vyšetrovanie prideľovania agrodotácií v Grécku sa týka tisícov neoprávnených žiadateľov, ktorí v rokoch 2019–22 údajne získali dotácie cez falošné nároky na verejné pozemky, a to zrejme s účasťou úradníkov OPEKEPE. Preverované obdobie spadá pod mandát súčasnej vlády, ktorá sa dostala k moci v júli 2019.



Prípad odhalil vážne zlyhania systému kontroly a vyvolal napätie vo vzťahoch Grécka s Bruselom, doplnila agentúra AFP. Grécka vláda tvrdí, že vyplácanie podpory z eurofondov pokračuje.



Minister Tsiaras v utorok uviedol, že OPEKEPE rozdeľuje viac ako tri miliardy eur ročne, väčšina z nich medzi 680.000 jednotlivcov.