Grécko v rámci sporu s Tureckom posilnilo ochranu svojich hraníc

Atény 6. septembra (TASR) - Grécko posilnilo ochranu svojich hraníc v čase vyhroteného sporu s Tureckom o podmorské energetické zdroje vo východnej časti Stredozemného mora. Atény sa totiž obávajú, že by Ankara mohla opäť otvoriť hranice pre migrantov.



O posilnení ochrany hraníc informoval v nedeľu námestník gréckeho ministra pre migráciu Jorgos Kumutsakos. "Sme pripravení a zareagujeme rovnako ako v marci," citovala jeho slová agentúra DPA.



Podľa Kumutsakosa by sa Turecko mohlo opäť pokúsiť využiť migračnú kartu a vyvinúť tlak na Európsku úniu, aby v rámci grécko-tureckého sporu neuvalila sankcie na Ankaru.



Turecká vláda spochybňuje výlučné nároky Grécka na ložiská zemného plynu v okolí ostrovov Kastelorizo, Rodos a Kréta, kde už vykonávalo aj podmorský prieskum. Spojené štáty a Európska únia však v tomto spore stoja na strane Grécka, ktoré danú oblasť považuje za svoju výlučnú ekonomickú zónu.



Lídri EÚ by mali na septembrovom summite (24.-25.9.) rozhodnúť o tom, či v dôsledku tohto sporu uvalia na Turecko sankcie.



Turecká vláda v marci tohto roka otvorila svoje hranice pre migrantov smerujúcich do krajín EÚ. Na hraniciach Grécka sa ich vtedy zhromaždili tisíce, grécke bezpečnostné sily ich však do krajiny nevpustili. Atény vtedy taktiež posilnili ochranu svojich pozemných aj námorných hraníc.