Grécko v reakcii na aktivity Turecka vyslalo do Egejského mora lode

Atény 22. júla (TASR) – Grécke námorné sily vyslali lode do oblasti Egejského mora v reakcii na ťažobné aktivity Turecka, informovala v stredu agentúra AFP.



Zdroj z prostredia gréckeho námorníctva oznámil, že lode sú v južnej a juhovýchodnej časti Egejského mora rozmiestnené od utorka. Zdroj viac informácií neposkytol.



Turecko v utorok oznámilo, že do sporných vôd vo východnom Stredomorí, na ktoré si nárokujú Grécko aj Turecko, vyšle výskumné lode. Cieľom tejto misie je preskúmať možnosti ťažby zemného plynu v oblasti. Grécka armáda po tomto oznámení vyhlásila stav pohotovosti.



„Žiadame Turecko, aby okamžite ukončilo svoje nelegálne aktivity, ktoré porušujú naše výsostné práva a oslabujú mier a bezpečnosť v oblasti," uviedlo vo vyhlásení grécke ministerstvo zahraničných vecí.



Grécko a Turecko sa sporia ohľadne ťažobných práv v Stredozemnom mori. Proti tureckým plánom rozšíriť ťažbu do sporných oblastí sa postavili aj Spojené štáty a Európska únia.



Ankara si nárokuje rozsiahle územia Stredozemného mora na základe vlaňajšej kontroverznej dohody s Líbyou. Atény dohodu odmietajú a tvrdia, že nerešpektuje námorné zóny gréckych ostrovov.