V utečeneckom tábore na ostrove Samos hasili požiar

Samos 20. septembra (TASR) – Rozsiahly požiar, ktorý vypukol v nedeľu večer v tábore pre utečencov a migrantov na gréckom ostrove Samos, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 300 ľudí, ktorí sa v ňom v tom čase nachádzali, nebolo v ohrození, pretože požiar sa rozhorel v opustených stanoch na jeho západnej strane, uviedlo podľa agentúry AFP ministerstvo pre migráciu.



Starosta mesta Samos Jorgos Stantzos pritom ešte počas hasenia požiaru agentúre AFP povedal, že tábor neďaleko obce Vathy je úplne evakuovaný.



S požiarom bojovalo 13 hasičov so šiestimi kusmi techniky. Pri hasení plameňov nebolo hlásené žiadne zranenie.



Tábor pri obci Vathy má byť zatvorený koncom septembra a zvyšných migrantov mali v pondelok presunúť do nového „uzavretého" zariadenia, ktoré v sobotu otvoril minister pre migráciu Notis Mitarakis. Tento tábor s rozlohou 12.000 metrov je oplotený dvojitým ostnatým drôtom a vybavený kamerami, röntgenovými skenermi a magnetickými dverami. Jeho súčasťou je aj záchytné centrum pre migrantov, ktorých žiadosti o azyl boli zamietnuté a majú byť vrátení do Turecka. Jeho brány zostanú cez noc zatvorené.



Nový tábor je jedným z piatich plánovaných zariadení tohto typu na ostrovoch Leros, Lesbos, Kos, Chios a Samos ležiacich v Egejskom mori. Európska únia na ich zriadenie vyčlenila 276 miliónov eur.



Mnohé mimovládne organizácie a zástupcovia občianskej spoločnosti vyzvali EÚ a Grécko, aby pred otvorením týchto táborov upustili od plánov na obmedzenie voľného pohybu utečencov. Grécka vláda naopak poukazuje na lepšie vybavenie táborov, napríklad tečúcou vodou, toaletami, oddelenými priestormi pre rodiny a vyššou bezpečnosťou.



Dva požiare zničili pred rokom krátko po sebe preplnený tábor Moria na susednom ostrove Lesbos, po ktorom sa niekoľko dní bez prístrešia ocitlo 13 000 osôb.