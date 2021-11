V Grécku pred vstupom do kostola kontrolujú negatívny výsledok testu

Atény 28. novembra (TASR) - Obyvatelia Grécka sa musia od nedele pri vstupe do kostola preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Informuje o tom agentúra Reuters.



Opatrenie je súčasťou rozsiahlejších reštrikcií, ktoré Atény oznámili už 18. novembra v reakcii na výrazný nárast nakazených. Nezaočkovaným, bez ohľadu na prípadný negatívny výsledok testu, zakázali vstup do mnohých interiérových verejných priestorov, vrátane reštaurácií, kín, múzeí či posilňovní. V prípade kostolov, je aktuálna nedeľa prvým dňom, od ktorého platia sprísnené obmedzenia vyžadujúce od veriacich negatívny test.



Do kostolov prišlo podľa tvrdení niektorých veriacich na nedeľné bohoslužby menej ľudí, ako zvyčajne. Dôvodom bola údajne požiadavka, aby si nezaočkovaní sami platili za testy.



Redaktori agentúry Reuters navštívili v nedeľu v Grécku štyri kostoly. Uviedli, že len v jedinom prípade sa stretli s dobrovoľníkom, ktorý pred vstupom do kostola kontroloval veriacich. Výsledky testov pritom vyžadoval len od tých, ktorých nepoznal.



Grécko aktuálne zažíva výrazný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom denné prírastky infikovaných dosahujú rekordné čísla. Od začiatku pandémie v tejto krajine už zaznamenali vyše 920.000 prípadov nákazy a 17.861 súvisiacich úmrtí.