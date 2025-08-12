Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIARE V GRÉCKU: Sužujú viaceré turistami vyhľadávané oblasti

Hasičské lietadlo letí nad zhorenou oblasťou po lesnom požiari v dedine Charvalo, juhovýchodne od Atén v sobotu 9. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Ideálne podmienky na šírenie plameňov vytvára v Grécku dlhotrvajúce obdobie sucha v niektorých prípadoch sprevádzané aj silným vetrom, čo dokopy sťažuje prácu hasičom.

Autor TASR
Atény 12. augusta (TASR) - Lesné požiare vypukli v utorok vo viacerých turistami vyhľadávaných oblastiach v Grécku. Tamojšie ministerstvo civilnej ochrany vydalo druhý najvyšší stupeň varovania pred nimi platný pre približne tretinu krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Uvedené výstrahy sa vzťahujú na takmer celý Peloponézsky polostrov, ako aj severozápadné pobrežie krajiny, ďalej ostrovy Lesbos a Samos i polostrov Chalkidiki. Na viacerých z týchto miest by mal zároveň v najbližších dňoch pretrvávať silný vietor, ktorý dokáže spôsobiť, že aj z malej iskry sa stane mohutný požiar.

Rozsiahly požiar ohrozuje domy na ostrove Zakynthos v Iónskom mori, informuje grécky denník Kathimerini. Požiare vyčíňajú aj v regióne Fokida na severe Peloponézu a na ostrove Kefalónia, hoci tam nie sú hrozbou pre obývané oblasti.

Ideálne podmienky na šírenie plameňov vytvára v Grécku dlhotrvajúce obdobie sucha v niektorých prípadoch sprevádzané aj silným vetrom, čo dokopy sťažuje prácu hasičom. Ministerstvo civilnej ochrany vyzvalo občanov, aby boli opatrní a nezakladali ohne.
.

