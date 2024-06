Odvolací súd v Grécku: Vodca Zlatého úsvitu sa vráti do väzenia

Atény 3. júna (TASR) - Odvolací súd v Grécku v pondelok zrušil súdne rozhodnutie o podmienečnom prepustení vodcu neonacistickej strany Zlatý úsvit Nikosa Michaloliakosa, ktorý bol odsúdený pre svoju účasť na sérii zločinov vrátane vraždy antifašistického rapera. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.



Michaloliakosa v roku 2020 odsúdili na 13 a pol roka väzenia. Spolu s niekoľkými ďalšími členmi vedenia Zlatého úsvitu ho vtedy usvedčili z vedenia zločineckej organizácie – Zlatého úsvitu –, ktorú podľa súdu neprávom prezentovali ako legitímny politický subjekt a ktorá útočila na imigrantov a politických oponentov.



V máji tohto roku bol tento 66-ročný vyštudovaný matematik a popierač holokaustu podmienečne prepustený z väzenia, pričom nesmel opustiť metropolitnú oblasť Atén a raz mesačne sa musel hlásiť na miestnej policajnej stanici. Zároveň nesmel byť v kontakte so žiadnou z osôb, ktorú odsúdili v tom istom procese.



Michaloliakosovo prepustenie z väzenia vyvolalo pobúrenie ľavice a ľudskoprávnych organizácií. Nesúhlasil s ním ani prokurátor, ktorý sa proti rozhodnutiu súdu odvolal.



Súdna rada po preskúmaní odvolania námietky zástupcu prokurátora v meste Lamia v pondelok rozhodla, že Michaloliakos nepreukázal dobré správanie a mal by sa vrátiť do väzenia.



Zlatý úsvit je xenofóbna a antisemitská politická organizácia, ktorá bola na okraji gréckej politickej scény až do dlhovej krízy v roku 2010. Vtedy sa jej podarilo zúročiť hnev verejnosti vyvolaný imigračnými a úspornými reformami a získala dostatočnú podporu na to, aby sa v roku 2012 po prvý raz dostala do parlamentu, kde mala 18 poslancov. Udržala sa tam až do roku 2019.



V roku 2015 bola dokonca tretím najsilnejším politickým subjektom v krajine. Na úpadok jej popularity však mala veľký vplyv práve vražda spomínaného rapera Pavlosa Fyssasa.



V roku 2020 súd označil túto politickú stranu za zločineckú organizáciu a následne v rozsiahlom procese odsúdil jej popredných členov vrátane Michaloliakosa. Zlatý úsvit si však napriek tomu udržal vplyv na desaťtisíce gréckych voličov.