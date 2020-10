Grécko vybuduje na ostrove Lesbos do leta nový tábor pre migrantov

Atény 12. októbra (TASR) - Grécko vybuduje na budúci rok nový trvalý tábor na ostrove Lesbos a nahradí zariadenie Moria, ktoré minulý mesiac vyhorelo. V pondelok o tom informoval minister pre migráciu Notis Mitarachi, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Vláda zároveň vybrala dodávateľov, ktorí postavia aj nové tábory na ostrovoch Samos, Kos a Leros, povedal novinárom minister.



"Naším cieľom je mať trvalé zariadenie, ktoré bude fungovať na Lesbose už v lete 2021," spresnil Mitarachi.



"Napredujeme v programe výstavby uzatvorených táborov, financovaných Európskou úniou... Vstup do týchto zariadení bude kontrolovaný... Budú to tábory v štýle NATO, s dvojitým oplotením," vysvetlil.



Tábory budú mať podľa ministra systémy protipožiarnej ochrany a poskytovať "dôstojné" podmienky na život.



Na Lesbose bol narýchlo postavený stanový tábor Kara Tepe, keď rozľahlý, preplnený a nehygienický tábor Moria, najväčší v Európe, zničil 8. septembra požiar.



Vo štvrtok 8. októbra náhly lejak zaplavil časť tohto stanového tábora a bolo nutné nahradiť 80 stanov.



Mitarachi uviedol, že v provizórnom zariadení na Lesbose žije v súčasnosti 7400 ľudí, ale do leta by sa ich počet mohol znížiť na 5000.



"Robíme kroky, aby sme ľudí v tábore ochránili pred zimou," doplnil a poznamenal, že tam privezú obytné kontajnery z iného tábora na ostrove.



Mnohí obyvatelia tábora sa sťažovali, že nové zariadenie Kara Tepe, vytvorené na bývalej vojenskej strelnici, má iba jednoduché postele a nemá elektrinu ani tečúcu vodu.