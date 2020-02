Grécko vybuduje na ostrovoch nové prijímacie centrá pre migrantov

Atény 10. februára (TASR) - Grécko začne v marci budovať nové prijímacie strediská pre vybavovanie migrantov. Pre miestne médiá, ktoré cituje tlačová agentúra DPA, to v pondelok povedal grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis.



Strediská na ostrovoch Lesbos, Chios, Samos a Kos v Egejskom mori by mali byť dokončené v priebehu 90 dní od začiatku výstavby, dodal minister.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis chce zatvoriť takzvané "hotspoty" zriadené na týchto ostrovoch v roku 2016. Slúžia na vybavovanie žiadostí o azyl desaťtisícov migrantov prichádzajúcich cez Turecko z iných krajín, ako je napríklad vojnou zmietaná Sýria.



Tieto tábory však už nedokážu zvládať počet prichádzajúcich osôb a ich kapacita je niekoľkonásobne prekročená. Nové zariadenia sú súčasťou vládnych plánov na urýchlenie vybavovania migrantov a ich deportácií. "Plánujeme deportovať späť do Turecka 200 migrantov týždenne," uviedol Mitarakis.



Na rozdiel od existujúcich táborov budú môcť ich obyvatelia - keď dostanú povolenie - nové prijímacie strediská opustiť, ale iba počas dňa.



Grécka vláda s cieľom urýchliť výstavbu nových centier vydala v pondelok dekrét umožňujúci v prípade potreby znárodnenie pozemkov a odškodnenie vlastníkov. Vláda, so zámerom znížiť nával ľudí, posilnila tiež na daných ostrovoch a pozdĺž pozemnej hranice s Tureckom pohraničnú políciu o 1200 príslušníkov.



V roku 2018 prišlo z Turecka do Grécka približne 50.000 ľudí, zatiaľ čo vlani to bolo viac než 74.000 - najviac od roku 2016.