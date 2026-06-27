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Grécko vypláca rybárom odmeny za likvidáciu inváznej ryby
Predpokladá sa, že táto ryba sa do Stredozemného mora dostala cez Suezský prieplav z Červeného mora.
Autor TASR
Atény 26. júna (TASR) – Grécko začalo vyplácať rybárom finančné odmeny za lov jedovatej ryby štvorzubec striebropásy (Lagocephalus sceleratus), ktorá sa v dôsledku klimatických zmien šíri cez Suezský prieplav do Stredozemného mora a spôsobuje značné škody rybárom aj v miestnom ekosystéme. Informovala o tom agentúra AP. Podobný program odmeňovania rybárov zaviedol začiatkom tohto roka aj Cyprus.
Grécke úrady uviedli, že ryba sa nevyskytuje v oblastiach určených na kúpanie pri ostrovných letoviskách. V posledných týždňoch však spôsobuje veľké škody rybárom pri pobreží Kréty a ďalších gréckych ostrovov, keď prehrýza rybárske siete.
„Dostali sme sa do štádia, že jeden deň ideme na lov a ďalšie tri dni opravujeme siete,“ povedal pre grécku verejnoprávnu televíziu ERT Jorgos Kyriakakis z rybárskeho združenia na Kréte. „Požiera naše úlovky a ničí siete, čo je veľmi nákladné,“ dodal.
Grécka vláda od piatka vypláca za každý kilogram tejto ryby 5,33 eura. Ide o prvé opatrenie tohto druhu v krajine, uviedol minister poľnohospodárstva Margaritis Schinas, ktorý v minulosti pôsobil aj ako podpredseda Európskej komisie. Dodal, že opatrenie sa pravdepodobne rozšíri z aktuálne zasiahnutých ostrovov na celé grécke pobrežie.
Štvorzubec striebropásy má torpédovitý tvar tela a výrazné zuby pripomínajúce ľudský chrup. Jej koža a vnútorné orgány obsahujú silný neurotoxín, ktorý spôsobuje zlyhanie srdca.
Grécky Červený kríž medzičasom vydal odporúčania pre prípad poranení po uhryznutí touto rybou či kontakte so smrteľne nebezpečným neurotoxínom v jej vnútorných orgánoch.
Úrady a predstavitelia turistického sektora na Kréte však vyzvali miestnych obyvateľov i dovolenkárov na zachovanie pokoja. Podľa spoločného vyhlásenia 16 zdravotníckych a turistických organizácií je výskyt tejto ryby v Stredozemnom mori známy už niekoľko rokov.
Predpokladá sa, že táto ryba sa do Stredozemného mora dostala cez Suezský prieplav z Červeného mora.
Grécke úrady uviedli, že ryba sa nevyskytuje v oblastiach určených na kúpanie pri ostrovných letoviskách. V posledných týždňoch však spôsobuje veľké škody rybárom pri pobreží Kréty a ďalších gréckych ostrovov, keď prehrýza rybárske siete.
„Dostali sme sa do štádia, že jeden deň ideme na lov a ďalšie tri dni opravujeme siete,“ povedal pre grécku verejnoprávnu televíziu ERT Jorgos Kyriakakis z rybárskeho združenia na Kréte. „Požiera naše úlovky a ničí siete, čo je veľmi nákladné,“ dodal.
Grécka vláda od piatka vypláca za každý kilogram tejto ryby 5,33 eura. Ide o prvé opatrenie tohto druhu v krajine, uviedol minister poľnohospodárstva Margaritis Schinas, ktorý v minulosti pôsobil aj ako podpredseda Európskej komisie. Dodal, že opatrenie sa pravdepodobne rozšíri z aktuálne zasiahnutých ostrovov na celé grécke pobrežie.
Štvorzubec striebropásy má torpédovitý tvar tela a výrazné zuby pripomínajúce ľudský chrup. Jej koža a vnútorné orgány obsahujú silný neurotoxín, ktorý spôsobuje zlyhanie srdca.
Grécky Červený kríž medzičasom vydal odporúčania pre prípad poranení po uhryznutí touto rybou či kontakte so smrteľne nebezpečným neurotoxínom v jej vnútorných orgánoch.
Úrady a predstavitelia turistického sektora na Kréte však vyzvali miestnych obyvateľov i dovolenkárov na zachovanie pokoja. Podľa spoločného vyhlásenia 16 zdravotníckych a turistických organizácií je výskyt tejto ryby v Stredozemnom mori známy už niekoľko rokov.
Predpokladá sa, že táto ryba sa do Stredozemného mora dostala cez Suezský prieplav z Červeného mora.