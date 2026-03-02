< sekcia Zahraničie
Grécko vysiela na pomoc Cypru dve fregaty a stíhačky F-16
Grécky minister obrany Nikos Dendias tiež naznačil, že v utorok odcestuje na Cyprus.
Autor TASR
Atény 2. marca (TASR) - Grécko vysiela na Cyprus dve fregaty a dve stíhacie lietadlá F-16, oznámilo v pondelok grécke ministerstvo obrany. Toto opatrenie prijalo v reakcii na útok na britskú základňu Akrotiri na stredomorskom ostrove, ktorú v noci na pondelok zasiahol iránsky dron Šáhid. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Do Cyperskej republiky okamžite vysielame fregatu Kimon, ktorú sprevádza druhá fregata... a dve stíhacie lietadlá F-16,“ uviedol rezort obrany v oficiálnom vyhlásení a dodal, že Grécko Cypru pomôže „v boji proti hrozbám a nezákonným činom na jeho území“.
Grécky minister obrany Nikos Dendias tiež naznačil, že v utorok odcestuje na Cyprus.
Britská základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Podľa cyperského prezidenta Nikosa Christodulidisa spôsobil útok iránskeho dronu „menšie materiálne škody“.
„Do Cyperskej republiky okamžite vysielame fregatu Kimon, ktorú sprevádza druhá fregata... a dve stíhacie lietadlá F-16,“ uviedol rezort obrany v oficiálnom vyhlásení a dodal, že Grécko Cypru pomôže „v boji proti hrozbám a nezákonným činom na jeho území“.
Grécky minister obrany Nikos Dendias tiež naznačil, že v utorok odcestuje na Cyprus.
Britská základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35. Podľa cyperského prezidenta Nikosa Christodulidisa spôsobil útok iránskeho dronu „menšie materiálne škody“.