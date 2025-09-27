< sekcia Zahraničie
Grécko využíva drony pri odhaľovaní daňových podvodov a únikov
Analytici nezávislého úradu pre verejné príjmy monitorujú milióny transakcií v reálnom čase.
Autor TASR
Atény 27. septembra (TASR) - Grécko radikálne zmenilo svoj daňový úrad a vytvorilo z neho ultramoderné digitálne centrum. To viedlo k záchrane upadajúceho finančného a daňového sektora krajiny. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Úrad je plný inšpektorov, ktorí odhaľujú daňové podvody pomocou dronov, veľkých dát a živých prenosov až z prístavov na gréckych ostrovoch či z odľahlých dedín.
Analytici nezávislého úradu pre verejné príjmy monitorujú milióny transakcií v reálnom čase a nariaďujú kontroly podnikov, pri ktorých algoritmy označili vysoký potenciál nelegálnej činnosti.
Grécky daňový systém, kedysi synonymum pre neefektívnosť, bol preprogramovaný a zmodernizovaný.
Krajina, ktorá sa topila v dlhoch, sa teraz stala jednou z krajín s najlepšími rozpočtovými výsledkami. Všetky hlavné ratingové agentúry už zaradili jej dlhopisy do investičného pásma.
„V priebehu rokov sme pracovali systematicky a s odhodlaním,“ povedal Giorgos Pitsilis, guvernér daňového úradu.
Grécko bolo jedným zo šiestich členských štátov Európskej únie, ktoré v roku 2024 zaznamenali rozpočtový prebytok, po tom, čo desaťročia zápasilo s deficitmi. Smeruje k nemu aj v tomto roku, pričom vládne príjmy prekročili ciele až v auguste.
Dlhodobé náklady Grécka na pôžičky sú teraz mierne nad španielskymi, ale nižšie ako talianske a francúzske.
Je tak zrejmé, že došlo k trvalej zmene v ekonomickom modeli krajiny a jej fiškálnom režime.
Počas krízových rokov medzinárodní veritelia zaviedli prísne úsporné opatrenia výmenou za tri masívne záchranné balíčky. Grécke obyvateľstvo túto bolesť hlboko pocítilo - mzdy boli znížené, firmy zatvorené a ekonomika stratila pracovné miesta.
Trvalý tlak zo strany veriteľov prinútil Grécko modernizovať jeden z najslabších daňových systémov v Európe. Papierové spisy a faxy zmizli. Nahradili ich bezhotovostné, bezpapierové systémy poháňané algoritmami, ktoré prehľadávajú platby kartami, daňové priznania, údaje o mzdách, colné vyhlásenia a bankové záznamy - a označujú anomálie, ktoré inšpektori môžu sledovať.
Kontroly vykonávajú aj drony na viacerých lokalitách, od reštaurácií a prístavov až po skryté silá na obilie a nákladné autá na rozvoz ovocia. Sledujú dokonca aj údaje z palivových nádrží lodí.
Daňoví a colní úradníci opísali, ako sa údaje premietajú do razií. Počas nedávnej razie v nočnom klube porovnávali objednávky stolov s účtenkami, aby odhalili nedeklarovaný predaj, prevažne alkoholických nápojov.
„Vedeli sme, že stoly sú plné, ale účtenky sa nezhodovali,“ povedal nemenovaný úradník a dodal, že po príchode inšpektorov sa príjmy nočného klubu v priebehu niekoľkých dní zdvojnásobili.
Podvody možno odhaliť aj porovnaním aktivity mobilných telefónov s vykázanými predajmi zaznamenanými pokladnicami a terminálmi platobných kariet, ktoré musia byť zo zákona pripojené k daňovému úradu.
„Ak v obchode zaznamenáme signály z 20 telefónov, ale nevidíme takmer žiadne účtenky, je to signál na okamžité vyslanie tímu,“ vysvetlil ďalší inšpektor.
Reformy zachránili reputáciu Grécka v zahraničí. Doma neočakávaný príjem financoval daňové úľavy vo výške 1,6 miliardy eur, ktoré nedávno oznámila vláda.
Pokrok Grécka je tak príkladom toho, ako môže kríza urýchliť reformy.
