Grécko vyzvalo svojich občanov, aby okamžite opustili Ukrajinu

Atény 14. februára (TASR) - Dvaja etnickí Gréci prišli o život a dvaja ďalší utrpeli vážne zranenia pri incidente s ukrajinskými vojakmi na východe Ukrajiny, blízko frontovej línie konfliktu s jednotkami proruských separatistov. Atény zároveň všetkých Grékov vyzvali, aby "okamžite opustili" Ukrajinu, informovali v pondelok agentúra Reuters i grécke médiá.



Grécko vydalo odporúčanie, v ktorom nalieha na svojich občanov, aby sa vyhli cestovaniu na Ukrajinu. Grékov na Ukrajine zároveň vyzvalo, aby "okamžite" odišli v dôsledku obáv pred možnou inváziou zo strany Ruska, ktoré má početné jednotky blízko ukrajinských hraníc.



Moskva odmietla akékoľvek plány na inváziu a obvinila Západ z hystérie. Dala však jasne najavo, že snahu Ukrajiny o užšie vzťahy so Západom, najmä pokiaľ ide o NATO, považuje za hrozbu a požaduje sériu bezpečnostných ústupkov.



Grécke ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že traja ukrajinskí vojaci sú "zodpovední" za úmrtia a zranenia štyroch Grékov v dedine Hranitne blízko kontaktnej línie s proruskými separatistickými jednotkami, píše Reuters. Násilie podľa ministerstva vypuklo po tom, čo sa Gréci a ukrajinskí vojaci dostali do konfliktu "z bezvýznamného dôvodu". Grécky spravodajský server Ekathimerini.com uviedol, že obete podľahli strelným zraneniam.



Grécky rezort diplomacie neuviedol, čo Gréci v oblasti robia, jeden z predstaviteľov ministerstva však spresnil, že incident nemal nič spoločné s prebiehajúcim konfliktom v regióne.



Ukrajinské úrady incident pre Reuters bezprostredne nekomentovali.



Vo vyhlásení gréckeho ministerstva zahraničných vecí sa ďalej uvádza, že šéf diplomacie Nikos Dendias sa usiloval telefonicky spojiť ohľadne incidentu s ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom a zdôraznil, že grécka komunita na Ukrajine by mala byť chránená. V krajine žije niekoľko tisíc Grékov, pripomína Reuters.