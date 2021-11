Grécko vyzýva Britániu na dialóg o navrátení parthenónskych sôch

Atény 13. novembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v piatok vyhlásil, že mramorové sochy pochádzajúce z chrámu Parthenón, nachádzajúce sa v Britskom múzeu v Londýne, by mali byť vrátené do Atén a vyzval Britániu na rokovania o tejto otázke. Informovala o tom agentúra Reuters.



Britský premiér Boris Johnson v marci povedal, že Británia je legitímnym majiteľom parthenónskych sôch, čím odmietol permanentnú žiadosť Grécka o navrátenie 2500 rokov starých sôch.



"Spojené kráľovstvo by malo pristúpiť k dialógu v dobrej viere s Gréckom a ja ho vyzývam, aby tak urobilo," povedal Mitsotakis vo svojom prejave v Paríži.



V prejave, ktorý predniesol na podujatí konanom pri príležitosti 75. výročia založenia kultúrnej a vedeckej agentúry OSN, UNESCO, Mitsotakis povedal, že táto inštitúcia urobila v septembri kľúčový krok, keď uznala, že je to medzivládny problém.



"Povinnosť vrátiť sochy z Parthenónu je preto priamo na vláde Spojeného kráľovstva," povedal.



Od získania nezávislosti v roku 1832 Grécko opakovane vyzývalo na vrátenie sôch, v Británii známych ako Elginove mramory, ktoré britský diplomat lord Elgin presunul z chrámu Parthenón v Aténach začiatkom 19. storočia, keď bolo Grécko pod nadvládou Osmanskej ríše.



Britské múzeum v Londýne odmieta vrátiť sochy, tvoriace zhruba polovicu 160-metrového vlysu, ktorý zdobil pamätník z 5. storočia pred Kristom, tvrdiac, že ich získal Elgin na základe právoplatnej zmluvy s Osmanskou ríšou. Vyhlasuje, že "sú súčasťou spoločného dedičstva všetkých".



"Je dôležité, aby sa mramorové sochy z Parthenónu v Londýne spojili s väčšinou parthenónskych sôch v Aténach," povedal Mitsotakis.