V Grécku z vody vytiahli 16 mŕtvych migrantov, 63 zachránili

Atény 25. decembra (TASR) - Na 16 sa zvýšil počet migrantov, ktorí zahynuli v piatok pri gréckom ostrove Paros v Egejskom mori, kde sa prevrhla ich plachetnica. Ďalších 63 ľudí sa podarilo zachrániť, informovalo v sobotu grécke ministerstvo námornej dopravy.



"V tejto chvíli bolo zachránených 63 cudzincov, 16 tiel bolo vyzdvihnutých z vody," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, informovala agentúra TASS.



Niektorých migrantov previezli na kliniku na ostrove Paros, kde im poskytli prvú pomoc. Migranti tvrdili, že na plachetnici, ktorá smerovala z Turecka do Talianska, bolo približne 80 ľudí. Pátracia a záchranná operácia pokračuje, dodal TASS.



Prevádzači pôsobiaci v Turecku čoraz častejšie plnia plachetnice migrantmi a utečencami a posielajú ich smerom k Taliansku, uviedla agentúra AP. Navyše stále viac využívajú nebezpečné trasy, aby sa vyhli prísne stráženým gréckym ostrovom na východe Egejského mora.



Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) sa cez Stredozemné more preplavilo do krajín Európskej únie (EÚ) tento rok k 19. decembru viac ako 116.000 žiadateľov o azyl. Z nich 55 percent prišlo do Talianska, 35 percent do Španielska, sedem percent do Grécka a zvyšok na Maltu a Cyprus.